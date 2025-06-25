Штраф может вырасти вдвое: водителям в Украине готовят жесткое наказание за "неправильную" парковку

В Украине хотят повысить штраф за парковку на местах для людей с инвалидностью до 5100 гривен, тогда как сейчас за это нарушение штрафуют от 1020 до 1700 грн, а за повторное – до 2550 грн. Однако это лишь законопроект, который еще должна принять Верховная Рада, поэтому пока штрафы остаются в силе в старом размере.

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Соответствующий законопроект одобрил Кабинет министров Украины на заседании 25 июня, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Следующим шагом станет регистрация документа в парламенте.

Документ предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Если закон примут, то за парковку без соответствующего права на местах для лиц с инвалидностью штраф составит 300 необлагаемых минимумов доходов граждан – то есть 5100 грн. Кроме этого, вводятся дополнительные требования для водителей с инвалидностью и тех, кто перевозит таких лиц:

обязательное установление знака "Водитель с инвалидностью", сейчас за незаконное использование знака штрафуют до 2700 грн;

наличие информации об инвалидности в виде QR-идентификатора на транспортном средстве.

Отсутствие этих элементов также может стать основанием для штрафа, даже если водитель имеет право пользоваться соответствующим паркоместом. На сегодня в Украине распространены случаи, когда водители игнорируют правила парковки на специально обозначенных местах.

Законопроект направлен на усиление ответственности и защиту прав таких лиц. Однако, подчеркиваем, что новые штрафы не действуют автоматически. Только после того, как Верховная Рада примет законопроект, он станет действующим законом, а значит, завтра штрафовать по этим правилам еще никто не будет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине за отсутствие техосмотра водителей будут штрафовать минимум на 340 грн, а за повторное нарушение – до 17 тысяч, возможно также лишение прав и административный арест. Новые правила также предусматривают обязательную фото- и видеофиксацию всех этапов проверки, чтобы исключить фальсификации.

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