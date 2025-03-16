Некоторые переселенцы могут заставить вернуть выплаты: кого именно и по каким причинам

В некоторых случаях украинским переселенцам придется вернуть выплаченную пособие на проживание государству, если не было сообщено об изменениях в статусе или имущественном положении. Важно вовремя информировать органы соцзащиты во избежание проблем с возвратом средств.

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Об этом подробно рассказал Юридический советчик для ВПЛ. Одна из самых распространенных причин, по которой переселенцы могут быть вынуждены вернуть выплаты, – это отмена справки ВПЛ (внутриперемещенное лицо) через мобильное приложение Действие.

Многие люди отменяют свои справки, возвращаясь в заброшенное место жительства или выезжая за границу. Однако по техническим причинам органы соцзащиты не всегда вовремя получают эту информацию и прекращают выплаты.

В таких случаях выплаты могут продолжать поступать еще некоторое время после того, как человек уже не имеет статуса ВПЛ. Законодательно, если человек отменил справку, но не сообщил об этом органам соцзащиты, средства, выплаченные после отмены, считаются чрезмерными и должны быть возвращены. Юристы советуют, если вы отменили справку, но выплаты все еще приходят, обязательно обратитесь в орган соцзащиты, чтобы сообщить об изменениях, и верните полученные средства.

Другой распространенной причиной переплаты является уведомление органов соцзащиты об изменениях в имущественном состоянии получателя помощи. Согласно правилам, лицо, получающее пособие на проживание, должно своевременно информировать органы соцзащиты об изменениях, которые могут повлиять на его право на получение выплат. К таким изменениям могут относиться, в частности, приобретение жилья или увеличение доходов, превышающих установленный предел.

В случае если оказывается, что человек не сообщил органам об этих изменениях, то чрезмерно выплаченные средства будут признаны безосновательными и подлежат возврату. Судебная практика подтверждает, что в таких случаях средства должны быть возвращены, поскольку выплата была произведена без правовых оснований.

Иногда возникают ситуации, когда переселенцы получают пособие на жительство, хотя их населенные пункты не были внесены в перечень территорий боевых действий или временной оккупации. Это может произойти, если человек переехал в другой регион Украины, обратился за помощью на проживание и получил соответствующую справку ВПЛ. Однако из-за ошибок органов власти, выплаты могут продолжаться даже после того, как человек больше не имел на них права.

В таких случаях суды обычно принимают решение в пользу получателя помощи, поскольку ошибка возникла не по его вине. Если же человек действовал добросовестно и не предоставил недостоверную информацию, возврат средств не обязателен.

Чтобы избежать ситуаций, когда придется вернуть чрезмерно выплаченную помощь, переселенцы должны внимательно следить за своим статусом и своевременно уведомлять органы соцзащиты о любых изменениях. Отмена справки через действие, изменение имущественного положения или другие обстоятельства должны быть должным образом оформлены и подтверждены в органах соцзащиты.

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