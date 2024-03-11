Дія станет цифровым кошельком для украинцев в ЕС: для чего это нужно

Украинцы в обозримом будущем смогут использовать приложение Дія в качестве цифрового кошелька в Европейском Союзе (ЕС). С его помощью можно будет онлайн открывать банковский счет, иметь постоянный доступ к водительским удостоверениям в смартфоне, пользоваться электронной подписью и получать электронные медицинские рецепты.

Это станет возможным после запуска пилотного проекта Европейского кошелька цифровой идентификации (EUDI), который одобрил Европейский парламент. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он уточнил, что государства-участники консорциума POTENTIAL должны представить свои национальные кошельки ЕС в течение двух лет. А тестирование прототипов должно завершиться к апрелю 2025 года. При этом уже до конца марта 2024 года Еврокомиссия должна опубликовать унифицированные требования для кошельков EUDI.

"Украина – единственная страна в составе консорциума, которая не является членом ЕС, но уже активно участвует в процессе формирования будущей электронной идентификации в ЕС. Команда Минцифры принимает участие в пилотном проекте ЕС, где будут тестироваться трансграничное взаимодействие Дії. Украинский цифровой кошелек – это Дія. После запуска пилота в ЕС украинцы смогут использовать там Дію, а европейцы – свои цифровые кошельки в Украине", – объяснил Федоров.

Как сообщал OBOZ.UA, "Укрзалізниця" переводит в онлайн продажу билетов на популярные международные рейсы в Австрию и Венгрию. Купить билеты можно будет через приложение компании, а для прямого поезда "Киев – Вена" понадобится верификация аккаунта через Дію.Підпис.

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