"Укрзалізниця" обновила правила продажи билетов на популярные поезда: осталось несколько дней

"Укрзалізниця" переводит в онлайн продажу билетов на популярные международные рейсы в Австрию и Венгрию. Купить билеты можно будет через приложение компании, а для прямого поезда Киев – Вена понадобится верификация аккаунта через Дію.Підпис.

Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили:

продажа билетов в Австрию и Венгрию в онлайн-режиме стартует с 18 марта;

на первом этапе онлайн-билеты будут доступны в сообщении Украина – Австрия и обратно;

на втором этапе станут доступны онлайн также билеты в сообщении Украина – Венгрия на поезда, следующие в Австрию транзитом через Венгрию.

Речь, отмечается, о поезде Киев – Будапешт – Вена. А также Чоп – Будапешт – Вена.

При этом билеты на еще ряд поездов, подчеркивается, "появятся в приложении чуть позже". Речь о:

Мукачево – Дебрецен;

Мукачево – Будапешт;

Чоп – Захонь.

"После реализации этого проекта еще больше наших международных рейсов станут доступны онлайн и пассажирам больше не придется ехать в кассы, чтобы купить билет и спланировать свое путешествие. Как продемонстрировал опыт на маршруте Киев – Варшава, это достаточно мощный предохранитель от перекупов", – отметили в компании.

Продажу билетов через кассы остановят

В то же время, отмечается, для приготовлений к продаже билетов онлайн "Укрзалізниця" временно приостановит реализацию через кассы билетов на прямой поезд Киев – Вена – Киев. Приостановка продаж стартует уже 12 марта и продлиться до открытия онлайн-продаж.

Не будут продавать через кассы билеты на даты отправлений, начиная с 18 марта. "То есть, 18 марта продажа билетов возобновится на полную глубину продаж (20 суток) уже в онлайне", – объяснили в компании.

При этом, подчеркивается, временное ограничение не коснется поезда Чоп – Вена – Чоп. "На данный момент билеты на поезд доступны практически на все даты", – отметили в "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" обновила правила покупки билетов на поезда

Тем временем "Укрзалізниця" запускает услугу мониторинга билетов с возможностью автовыкупа на поезда внутреннего сообщения. Первое время она будет работать в режиме бета-тестирования. Суть нововведения состоит в том, что когда необходимые билеты будут найдены, пользователи будут получать соответствующие пуш-уведомления в приложении.

Как рассказали в самой компании, если активирована функция автовыкупа, то будет приходить уведомление, что билеты уже куплены. "В случае мониторинга конкретного поезда можно включить функцию автоматической покупки билетов. Для этого нужно внести данные пассажиров и оплатить заказ", – объяснили в "Укрзалізниці".

Для пользователей соответствующего приложения, авторизованных через Дія.Підпис, в режиме тестирования доступен мониторинг двух типов. В частности:

на поезда, билеты на которые уже находятся в продаже, – с возможностью отслеживать наличие конкретных мест;

на направления – с возможностью отслеживать появление в продаже поездов между выбранными городами.

При этом там подчеркнули: при активации функции сразу будет происходить снятие средств. В случае, если мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства вернутся на карту автоматически.

"При использовании тестового приложения будут сниматься реальные средства, а билеты, приобретенные в режиме тестирования, будут действительны для поездок. Поэтому советуем не создавать множество мониторингов с автовыкупом, если вы не планируете быть пассажиром одновременно десятков рейсов", – предупредили в компании.

Тестовое приложение доступно как пользователям iOS, так и Android. Загрузить его можно по ссылкам:

для iOS;

для Android.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине могут подорожать билеты на международные железнодорожные рейсы. Впрочем, окончательного решение пока нет – ведь здесь не все зависит от "Укрзалізниці".

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