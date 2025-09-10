В Польше определились с жесткими правилами для украинцев: что будет с выплатами после 30 сентября

Правительство Польши определилось с новой версией закона об украинских беженцах – после того, как предыдущий вариант ветировал президент страны Кароль Навроцкий. Статус временной защиты для украинцев все же будет продлен, но льготы значительно урежут – выплаты на детей и медпомощь предлагают предоставлять только при условии трудоустройства. Кроме того, правила предусматривают ежемесячную проверку занятости через ZUS.

Соответствующий проект закона утвержден правительством Польши, ожидается голосование в парламенте. В случае одобрения новые нормы должны вступить в силу с 1 октября 2025 года.

Главное, что нужно знать

Законопроект включает продление права на легальное пребывание украинце в Польше до 4 марта 2026 года.

до 4 марта 2026 года. Документ регулирует правила предоставления социальной помощи иностранцам, включая украинцев, – в первую очередь по ключевым программам поддержки семей : – " 800+" : ежемесячная выплата 800 злотых на воспитание одного ребенка; – "Добрый старт": разовая выплата на подготовку к школе; – "Активные родители": помощь семьям с работающими родителями.

иностранцам, включая украинцев, – в первую очередь по ключевым программам поддержки : Главным критерием для получателей станет не только легальное проживание в Польше, но и т рудовая активность .

для получателей станет не только легальное проживание в Польше, но и т . Выплаты будут доступны иностранцам, официально работающим в стране и уплачивающим взносы в Управление социального страхования, ZUS (исключение – родители детей с инвалидностью).

в Управление социального страхования, ZUS (исключение – родители детей с инвалидностью). Установлен лимит по зарплате – не менее 50% от минималки (сейчас 2333 злотых брутто), чтобы предотвратить случаи фиктивного трудоустройства.

– не менее 50% от минималки (сейчас 2333 злотых брутто), чтобы предотвратить случаи фиктивного трудоустройства. Еще одно условие – посещение детьми в польских школ.

– посещение детьми в польских школ. Контролировать соблюдение условий будет сам ZUS – проверки через его базы данных будут ежемесячными. Их цель – исключать нелегальных получателей выплат без задержек.

Что говорят о законе

Президент Польши Кароль Навроцкий, как пишет Reuters, подчеркнул, что закон реализует принцип "Поляки прежде всего". А это означает "справедливую систему социальной поддержки, доступную только для тех, кто активно вносит вклад в польскую экономику".

"Я не изменил своей позиции. Выплаты должны быть только тем украинцам, которые работают в Польше, так же как и доступ к здравоохранению", – отметил он.

Так он объяснил свое решение наложить вето на парламентскую законодательную инициативу, которая предусматривала продолжение выплат "800+"без таких условий. В свою очередь, глава МВД Польши Мацей Душчик, выступавший против решения президента, заявил в интервью PAP, что увидел один плюс в вето Навроцкого.

"В вето президента есть один хороший элемент. Это заставило нас понять, насколько нам нужны иностранцы в Польше, когда речь идет о рынке труда", – отметил Душчик.

Польша принимает более миллиона беженцев из Украины, и значительная часть, около 65-70%, уже работает – лишь немного меньше, чем среди поляков (75%). В то же время исследования показывают, что украинские работники существенно поддерживают польскую экономику.

В то же время самой Украине, по данным Министерства экономики, в течение ближайших десяти лет дополнительно понадобятся 4,5 млн рабочих рук. И почти столько же сейчас находится за границей в статусе беженцев. Эта цифра свидетельствует, что без масштабной программы возвращения людей, восстановление и развитие страны будут под угрозой.

"Наша экономика может терять до 7,8% ВВП ежегодно, даже если не вернется лишь часть мигрантов. Поэтому одна из главных задач – создание условий, которые будут побуждать людей возвращаться: доступное жилье, новые рабочие места, образовательные программы, поддержка детей и стимулирование бизнеса", – объяснила OBOZ.UA руководитель аналитического департамента Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс" Диляра Мустафаева.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ситуация с расселением украинских граждан, получивших убежище в Нидерландах, приобретает критический характер – людям все чаще отказывают в предоставлении жилья. Среди вариантов решения проблемы власти рассматривают возможность переложить оплату аренды на самих украинцев.

