Депутаты Рады ввели льготы для некоторых автомобилей: озвучен список

В Украине от уплаты НДС освобождены некоторые транспортные средства, в частности, "газовые" тягачи, грузовые электромобили и ретро-автомобили. Так, к 2026 году освобождены от налога новые тягачи для полуприцепов, которые в качестве топлива используют газ (сжатый или сжиженный метан или биогаз), и классифицируются с кодом УКТ ВЭД 8701 29 00.

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Депутаты приняли соответствующий законопроект № 10321-1 16 января, задачей которого является приведение ряда кодов УКТ ВЭД в соответствие с требованиями ранее принятого Закона (№ 2697). При этом проект еще не вступил в силу, а готовится на подпись президента, а дальше он получит статус закона с 1 числа месяца, который последует после его официального опубликования.

Законопроект направлен на то, что должно устранить несколько усложнений таможенного оформления определенных товаров, среди которых есть и транспортные средства. До 1 января 2026 года полностью электрические грузовики будут освобождены от НДС.

Из-за правовой коллизии такая льгота была только для легковых электромобилей, и возникали парадоксальные ситуации, когда, например, Renault Kangoo ZE в пассажирском исполнении растаможивался по "нулевым" ставкам (лишь с уплатой небольшого акциза), и аналогичный автомобиль, но без заднего ряда сидений и с пометкой "грузовой" в техпаспорте, облагался НДС, объясняет Институт исследований авторынка.

Этим же законом приведены в соответствие ставки акцизного сбора для гибридных грузовиков, согласно актуальным (обновленным) кодам УКТ ВЭД. На практике это позволит отойти от использования переходных таблиц, соответственно исчезнут спорные вопросы классификации отдельных типов ТС, которые могли возникать до сих пор.

Также законом приведены в соответствие ставки акцизного сбора для гибридных грузовиков, согласно актуальным (обновленным) кодам УКТ ВЭД. На практике это позволит отойти от использования переходных таблиц, соответственно исчезнут спорные вопросы классификации отдельных типов ТС, которые могли возникать до сих пор.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, из-за блокирования поляками украинской границы динамика оформлений по импорту автотранспорта на региональных таможнях не претерпела весомых изменений. Но в целом с начала года выросли оформления на некоторых других таможнях, в частности Волынской. За период блокировки уменьшилось количество легковых автомобилей, ввозимых крупными автовозами.

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