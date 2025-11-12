Дело о топ-коррупции в энергетике: за что Миндич платил экс-министру Чернышову сотни тысяч долларов в месяц

В части записей, опубликованных НАБУ и САП, совладелец студии "Квартал 95", бизнесмен Тимур Миндич обсуждал консервацию определенного строительства, в которое ежемесячно вливали по сотни тысяч долларов. По данным расследователей, речь идет о роскошном коттеджном городке в Козине под Киевом, на возведении которого экс-министр единства Алексей Чернышов получал сотни тысяч наличными от "энергетического бэк-офиса" того же Миндича.

Об этом говорится в материале BIHUS Info. Отмечается:

В феврале 2025 года Чернышов, которого фигуранты "энергетического бэк-офиса" называют Че Геварой, получил 300 000 долларов .

. В марте – 500 000 долларов.

Эти деньги – именно средства, полученные от "заработка на "Энергоатоме".

"На этот раз обитатели энергетического бэк-офиса прямо указывают, на что именно дают вице-премьеру деньги... 500 – на стройку... Не надо быть гением расследований, чтобы понять, в какое строительство вбрасывают деньги", – рассказывают аналитики.

Как Шефир просил Миндича скинуться на залог Чернышову

Вместе с тем во время заседания Высшего антикорсуда (ВАКС) по делу об избрании меры пресечения экс-советнику министра энергетики Галущенко Игорю "Рокету" Миронюку прокурор сообщил, что после того, как в конце июня Чернышову объявили подозрение и взяли под стражу, приближенный к президенту Украины Сергей Шефир предложил Миндичу скинуться министру на залог.

"Миндич был готов, но денег вроде бы не имел, после чего Шефир предложил взять деньги из "кассы", – рассказали в Центре противодействия коррупции (ЦПК).

При этом, подчеркивается, Шефир во время разговора заметил, что Чернышов и сам "мягко говоря, не бедный" – поскольку:

Имеет "парк машин, парк обслуги".

Арестовали у него "только задекларированное".

А сам Чернышов, отмечается, сказал Шефиру, что уже нашел людей, которые дадут ему "по 20 миллионов" для залога.

С подозрением ходить за кешем неудобно

Вместе с тем, подчеркнули в BIHUS Info, строительство не остановилось даже после объявления подозрения Чернышову. Впрочем, отмечается, поэтому уже было неудобно "самостоятельно приходить за кешем". А деньги строителям передавать надо было.

"Сумма сопоставима с деньгами, которые ранее передавались Чернышову", – отмечают авторы материала.

Впрочем, подчеркивается, со временем строительство все же решили законсервировать.

"Одна группа очень близких к Офису президента людей – Миндич и Галущенко в первую очередь – организовала масштабную схему заработка на энергетическом гиганте. Денег она приносила столько, что участники схемы банально жалуются друг другу, как же тяжело носить в коробках такие суммы. Вторая группа очень близких к Офису президента людей – это уже о Чернышове – организовала безумное строительство целого коттеджного городка... Сейчас это выглядит как пазл, который наконец сложился", – резюмировали авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, жена одного из фигурантов схемы на закупках в "Энергоатоме" Дмитрия Басова – Наталья – активно скупает дорогую недвижимость и люксовые автомобили. В частности, в 2024 году она стала владелицей квартиры на 70 кв. м в одном из самых дорогих жилых комплексов Киева – White Lines. Стоимость жилья оценивается в не менее 140 тыс. долларов.

