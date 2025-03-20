Чтобы заработать миллион, недостаточно иметь даже 6 работ: сколько получает айтишник, работающий сразу в нескольких компаниях

Американский айтишник, известный под псевдонимом Харрисон намерен получить в 2025 году 800 000 долларов зарплаты, работая сразу на 6 работах. Для этого он нанял команду из 7-ми человек, которые тайно выполняют его задания, а также ищут новые вакансии, а сам он проводит большую часть дня в рабочих встречах и проверяет работу своей команды.

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Об этом сообщает Business Insider. Отмечается: если Харрисону удастся заработать в 2025 году 800 000 долларов, на зарплаты членам своей команды он потратит около 250 000 долларов – "его ставка составляет от 25 до 30 долларов в час".

"Этот год станет для Харрисона пятым, когда он использует эту модель для максимизации доходов. В 2023 году он одновременно работал на шести полноценных удалённых работах в США – и заработал около 470 000 долларов. По его подсчётам, после выплаты зарплат сотрудникам его чистый доход составил примерно 320 000 долларов. В 2024 году он одновременно занимал до девяти должностей и, по предварительным оценкам, заработал более 500 000 долларов", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: главным преимуществом работы в нескольких компаниях сам Харрисон называет не деньги как таковые – а ощущение стабильности. Ведь что бы ни случилось, без дохода он не останется.

"Иногда его увольняют или не продлевают контракт, поэтому для поддержания и расширения своей схемы он нанял еще двух человек, которые подают заявки на вакансии от его имени. Собеседования же он проходит сам", – рассказали аналитики.

Как можно работать сразу в 6 компаниях

Сама же реализация схемы работы сразу в 6 компаниях, отмечается, стала возможна благодаря ряду факторов. В частности, программным инструментам, таким как Zoom, TeamViewer и UltraViewer, которые позволяют его команде удаленно управлять его рабочими компьютерами.

При этом, подчеркивается, Харрисон старается закреплять сотрудников за одной компанией. Однко некоторые из них выполняют обязанности сразу для двух.

"Насколько ему известно, ни один из его работодателей не заподозрил его в обмане. Когда же Харрисону задают вопросы по работе, на которые он не может сразу ответить, он тянет время, пока не получит нужную информацию от своего сотрудника", – отмечается в материале.

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