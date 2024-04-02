Что делать, если на ценнике и на кассе предлагают разную стоимость товара: на что имеет право покупатель

В Украине согласно действующему закону покупатель имеет право получить компенсацию за разницу в стоимости товара на ценнике и в чеке. Потребитель имеет право на получение необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о продукции, обеспечивающей возможность сознательного и компетентного выбора (Закон Украины "О защите прав потребителей").

Об этом сообщает Госпотребслужба. Так, информация должна быть предоставлена потребителю до приобретения им товара или заказа работы (услуги). Информация о продукции, в том числе, должна содержать данные о цене (тарифе), условиях и правилах приобретения продукции.

Субъекты хозяйствования, осуществляющие расчетные операции в наличной и/или в безналичной форме, обязаны реализовывать товары при наличии ценника на товар – Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".

"Если потребитель видит одну цену на ценнике определенного товара и хочет оплатить именно эту цену, однако на кассе при расчете оказывается, что цена на товар является другой, тогда необходимо обратиться в администрацию магазина с требованием возврата разницы между ценой на ценнике и ценой, указанной в чеке", - отмечают в ведомстве.

Кроме того, в Украине супермаркеты согласно действующим законам обязаны компенсировать потерю в камере хранения вещей. При этом покупатель имеет право отказаться оставлять свои камеры. В случае кражи ваших вещей из камеры хранения сразу же вызовите администрацию заведения и полицию

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время супермаркеты и магазины должны обменивать и принимать обратно непродовольственные товары, даже если они были проданы по акции. Если торговая точка делает отметку типа "акционный товар возврату и обмену не подлежит" или подобную, то действует вопреки действующему законодательству.

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