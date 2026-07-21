Число пенсионеров в Украине упало до нового исторического минимума: сколько их осталось

В Украине число пенсионеров сокращается , причем темпы этого сокращения ускоряются. Сейчас их насчитывается 9,98 млн, но только за первые пять месяцев 2026 года число пенсионеров сократилось сильнее, чем за весь прошлый год.

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Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины. Всего по состоянию на 1 июля в Украине насчитывается 9 976 619 пенсионеров, что:

на 74 396 человек меньше , чем было в первом квартале;

, чем было в первом квартале; на 190,5 тысяч меньше, чем было в начале года.

Размер выплат и распределение пенсий

Средняя пенсия в Украине составляет 7273 грн, то есть около 163$. В то же время наблюдается значительное неравенство в доходах граждан:

больше среднего получает лишь треть пенсионеров (3,2 млн человек);

лишь треть пенсионеров (3,2 млн человек); около 500 тыс. получателей ежемесячно получают более 20 тыс. грн;

20 тыс. грн; тогда как четверть пенсионеров живет на выплату около 3,5 тыс. грн.

Где платят самые высокие пенсии

Киев – 9901 грн (на 36 % выше среднего);

9901 грн (на 36 % выше среднего); Донецкая область – 8990 грн (+24%);

– 8990 грн (+24%); Луганская область – 8752 грн (+20%).

Регионы с самыми низкими пенсиями

Закарпатская область – 5918 грн (-19%);

грн (-19%); Черновицкая область – 5839 грн (-20%);

грн (-20%); Тернопольская область – 5657 грн (-22%).

Работающие пенсионеры

Каждый четвертый украинский пенсионер (2,8 млн человек, или 28%) продолжает работать. Средний размер выплат для этой категории превышает средний по стране и составляет 7994 грн.

Почему пенсионеров становится меньше

Как уже объяснял OBOZ.UA, еще в 2020 году в Украине было 11,2 млн пенсионеров, в 2021 году – менее 11 млн, а уже в 2024 году их количество сократилось до 10,1 млн. Это следствие комплекса факторов:

длительной войны;

оккупации территорий;

проблем в системе здравоохранения и т. д.

В 2025 году появилось 436 тыс. новых пенсионеров – почти столько же, сколько было назначено пенсий в 2015 году (435,9 тыс.). То есть численность новых пенсионеров практически не меняется на протяжении многих лет, в то же время их общее количество стремительно сокращается.

Кроме того, в Украине наблюдается общая депопуляция. Самыми быстрыми темпами сокращается количество новорожденных, однако также из-за роста уровня смертности и сокращения продолжительности жизни уменьшается количество пенсионеров.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма слишком мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

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