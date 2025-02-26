Через 3 дня украинцам перестанут начислять деньги: когда последний срок для подачи заявления на "тысячу Зеленского"

У украинцев осталось 3 дня для оформления "Зимової єПідтримки" в Дії (т.н. "зимней тысячи" или "тысяче Зеленского). Последний срок – в 23:59 28 февраля. При этом для траты денег отводится намного больший срок – сделать это можно до 31 декабря 2025 года.

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Об этом сообщили в самой Дії. Там напомнили: чтобы оформить заявление, нужно зайти в Дію и выбрать "Зимову єПідтримку" на главном экране.

"Успейте оформить Зимнюю поддержку в Дії . Осталось три дня. Оформляйте 1 000 от государства в Действии до 23:59 28 февраля и ждите зачисления", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в целом украинцы подали уже более 12 млн заявлений на получение "тысячи Зеленского". Из них 2,9 млн – на детей.

В Украине остановили прием заявок на получение выплаты 7 тыс. грн

Ранее же в Украине остановили прием заявок на получение бюджетных дотаций на содержание коров – на каждую особь предусматривалась выплата в 7 тыс. грн (при условии содержания от 3 до 100 голов). Причина остановки – размер ранее поступивших заявок достиг предельно допустимого значения.

"Прием заявок в ГАР на специальные бюджетные дотации для содержания поголовья коров в размере 7 000 грн приостановлен. Это произошло в связи с поступлением заявок на сумму, соответствующую доступному объему финансирования согласно Грантовому Соглашению о предоставлении средств гранта между Украиной и Международным банком реконструкции и развития и Международной Ассоциацией развития", – рассказали в Минагрополитики.

Ранее же был остановлен прием заявок на получение бюджетных дотаций на содержание коз и овец – по 2 000 грн на каждую (при условии содержания от 5 до 500 голов). Причина – исчерпание объем средств на финансирование программы. В целом, аграрии подали 1 621 заявку на общую сумму 203,6 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы, получающие субсидию на оплату услуг ЖКХ, также могут оформить помощь на приобретение твердого топлива. В частности дров.

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