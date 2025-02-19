В Украине остановили прием заявок на получение выплаты 7 тыс. грн: кто не успел, тот не получит денег

В Украине остановили прием заявок на получение бюджетных дотаций на содержание коров – на каждую особь предусматривалась выплата в 7 тыс. грн (при условии содержания от 3 до 100 голов). Причина остановки – размер ранее поступивших заявок достиг предельно допустимого значения.

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Об этом сообщили в Минагрополитики. Там отметили: всего аграрии подали в Государственный аграрный реестр (ГАР) 11 508 заявок на общую сумму 385,75 млн грн.

"Прием заявок в ГАР на специальные бюджетные дотации для содержания поголовья коров в размере 7 000 грн приостановлен. Это произошло в связи с поступлением заявок на сумму, соответствующую доступному объему финансирования согласно Грантовому Соглашению о предоставлении средств гранта между Украиной и Международным банком реконструкции и развития и Международной Ассоциацией развития", – говорится в сообщении.

Ранее же был остановлен прием заявок на получение бюджетных дотаций на содержание коз и овец – по 2 000 грн на каждую (при условии содержания от 5 до 500 голов). Причина – исчерпание объем средств на финансирование программы. В целом, аграрии подали 1 621 заявку на общую сумму 203,6 млн грн.

В Украине готовятся существенно переписывать цены на землю

В то же время в Украине ожидается существенный рост стоимости сельскохозяйственной земли. По прогнозу, в ближайшие несколько лет она подорожает сразу на 20%.

"Земля постепенно набирает в цене. Если в 2021 году средняя стоимость была около 39 000 грн/га, то сейчас – 46 000 грн/га. Цена в гривне будет постепенно увеличиваться. В следующие несколько лет может возрасти примерно на 20%", – рассказал ранее министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине не произошло бума продаж земли сельхозназначения после отмены моратория на ее отчуждение. За 3,5 года (с 1 июля 2021- го по 31 декабря 2024 года) было продано лишь 604 тыс. га на 198 337 участков, что составляет 3,4% общей площади земель, на которые распространялся мораторий.

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