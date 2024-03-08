Чехия готовит строгие условия для украинских беженцев: кого затронут новшества

Украинские беженцы в Чехии должны будут выполнить ряд строгих условий, если захотят остаться в стране на более долгий срок, чем до марта 2025 года. Для этого им понадобится оформить вид на жительство по специальной системе, которую готовят чешские власти. Одни из ключевых условий – трудоустройство и отсутствие каких-либо выплат от правительства Чехии.

Об этом сообщило чешское издание Seznam Zprávy, ссылаясь на слова представителей министерства внутренних дел Чехии. Так, министр внутренних дел Вит Ракушан отметил: одним из критериев для украинских кандидатов на получения вида на жительства станет "социальная самодостаточность".

Для определения этой "социальной самодостаточности" планируют использовать ряд довольно строгих условий. В частности, украинцы, которые захотят остаться в Чехии, должны:

не получать гуманитарную помощь в Чехии;

иметь работу;

самостоятельно оплачивать жилье;

иметь доходы, которых "хватает на жизнь" (четких критериев еще нет);

не иметь судимостей.

Отмечается, что новая система уже в ближайшее время будет рассматриваться специальной рабочей группе в правительстве Чехии. Впрочем, как пишет издание, у идеи пока что есть и противники: ряд чиновников уверен, что в систему нужно обязательно добавить возможность обжаловать отказ в предоставлении вида на жительство.

Под подсчетам чешского МВД, около 180 тыс. беженцев из Украины хотят поселиться в Чешской Республике. В настоящее время в стране насчитывается более 385 тыс. украинцев. Из них, по данным Бюро труда, трудоустроены более 117 тыс.

К слову, чтобы продлить срок разрешенного пребывания в Чехии до марта-2025, всем украинцам нужно подать специальное заявление до 15 марта 2024 года. Будет ли предложено украинским беженцам право пребывать в стране после этой даты без вида на жительство, пока не известно.

Выплаты взрослым и детям: какую финподдержку могут получить украинцы в Чехии

Размер соцвыплат для украинцев могут различаться в зависимости от срока пребывания в стране. Так, в первые 150 дней выплаты таковы:

дети до 6 лет – 3490 крон (5601 грн) в месяц;

дети от 6 до 10 лет – 4188 крон (6721 грн);

дети с инвалидностью и тяжелыми болезнями – 5235 (8402 грн) крон;

взрослые – 4860 крон (7800 грн);

взрослые с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями – 7290 крон (11700 грн).

После 150 дней пребывания в Чехии для взрослых суммы несколько меняются. Выплаты составляют 3130-4860 крон (5023-7800 грн) в зависимости от степени уязвимости.

Следует учитывать, что с заявлением на выплату украинцы должны предоставить банковские выписки со всех счетов как чешских, так и иностранных. Это позволяет соцслужбам определить, действительно ли тот или иной человек нуждается в соцпомощи.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем Ирландия продолжает переживать огромный наплыв украинских беженцев, которым там предлагают высокую финпомощь. На этом фоне власти Ирландии готовятся в 5,5 раз уменьшить выплаты новоприбывшим украинским беженцам.

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