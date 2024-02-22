Чехия больше не будет выдавать визы россиянам и белорусам

Из-за полномасштабной войны Россию в Украине Чехия больше не будет выдавать визы и виды на жительство россиянам и белорусам. Продолжение регламента было одобрено правительством по предложению Министерства иностранных дел, сообщил премьер-министр Петр Фиал.

Как сообщает издание Ceske Noviny, кабинет министров должен создать условия для того, чтобы в Чехии действовала оппозиция и студенты, не желающие иметь ничего общего с режимами России и Беларуси. По мнению Фиалы, необходимо создать условия для представителей оппозиции или студентов из РФ, не желающих иметь ничего общего с соответствующими режимами, чтобы они могли учиться, работать и работать на территории Чехии.

"В правила включен ряд исключений, но мы будем продолжать работать над ними", – добавил Фиала. Заявления на получение вида на жительство в Чехии, поданные россиянами или белорусами в посольстве, считаются неприемлемыми. Это означает, что производства против них не ведется. С прошлого года запрет распространяется также на граждан РФ и Беларуси, также гражданами другого государства.

Иностранцы, уже имеющие вид на жительство, не являются целевой группой регулирования. Это положение также не распространяется на заявления на получение краткосрочных виз, если заявитель является членом семьи гражданина Чехии или гражданина Европейского Союза, которого он сопровождает или к которому присоединяется.

Как ранее писал OBOZ.UA, Болгария ввела налог в размере около 20% цены на транзит российского газа по ее территории. Такой шаг может повлечь за собой спор с Москвой, а также значительно увеличит цену на голубое топливо для Венгрии и Сербии.

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