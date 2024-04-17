Части украинцев перестали платить пенсии в апреле: что они должны сделать, чтобы снова получать деньги

В Украине с апреля пенсии перестали платить переселенцам, которые не прошли верификацию. Их выплаты хранят на счетах и для того чтобы получить средства, нужно пройти проверку.

Об этом говорится в данных, предоставленных Главным управлением Пенсионного фонда Украины. Так, далеко не все пенсионеры своевременно прошли процедуру идентификации. Это и стало причиной того, что многим из них были задержаны выплаты пенсий.

Напомним, что граждане Украины, получившие статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, были обязаны пройти идентификацию до конца марта. Те, кто по каким-либо причинам не смог этого сделать, в апреле не смогут получить пенсию.

При этом средства на их пенсионном счете будут накапливаться, пока идентификация не состоится. Это можно сделать несколькими способами:

прийти лично в любое отделение Сбербанка,

обратиться в территориальный сервисный центр ПФУ,

воспользоваться личным кабинетом на вебпортале Пенсионного фонда,

провести видеоконференцию с сотрудником ПФУ,

обратиться в дипломатическое учреждение Украины за границей.

Какие пенсии получают украинцы

В Киеве средний размер пенсии составляет 7,8 тысячи гривен. Это самая высокая выплата в стране. На втором месте по уровню средней пенсии – Ровенская область – 7,2 тыс. грн. На третьем с показателем в 7 тыс. грн оказалась Донецкая область. В то же время средняя пенсия по стране составила 5743 грн.

Наименьшую пенсию платят в Тернопольской области (в общей сложности 4399 грн). Общая численность пенсионеров составила 10154705 человек. Средняя пенсия с начала года выросла с 5385,25 до 5743,27 грн или на 358 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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