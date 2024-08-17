Части пенсионеров начнут доплачивать по 570 грн: кого касается

В Украине для пенсионеров действуют доплаты, зависящие от возраста. На доплату в размере 570 грн имеют право украинцы, достигшие 80-летия.

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Об этом говорится в разъяснении ПФУ. Главная специалист отдела обслуживания граждан Ирина Заручейнова подчеркнула, что размер ежемесячной компенсационной доплаты зависит от возраста пенсионера, поэтому доплату начинают начислять со дня достижения этого возраста. Важный нюанс – это то, что начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена неполностью, а пропорционально данному количеству дней.

"Кроме возраста есть еще одно условие получения доплаты. Право на доплату имеют те граждане, общий размер пенсии которых не превышает 10340,35 грн (это размер средней заработной платы в Украине, который применяется для исчисления пенсии за 2020 год, поскольку именно из этого года была установлена данная доплата). Так, пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет выплачивается компенсационная выплата в размере 300,00 грн. в размере до 570,00 грн", – объяснила Ирина Заручейнова.

Размер доплат:

от 70 лет – 300 грн;

от 75 лет – 456 грн;

от 80 лет – 570 грн.

Какие пенсии получают украинцы?

Средняя пенсия в Украине выросла за последние три месяца примерно на 73 грн, до 5816 грн. В январе 2024 года украинцы в среднем получали 5385 грн. Если считать изменение размера пенсии за все время полномасштабной войны, то выплаты выросли с 3991 до 5816 грн. Речь идет именно о среднем показателе. Рост произошел на 45,7%, в то время как кумулятивный уровень инфляции за этот период составил 35,5%. То есть рост средней пенсии должен компенсировать подорожание товаров и услуг.

Однако минимальная пенсия с января 2022 года выросла с 1934 до 2361 грн, то есть на 22%. Следовательно, индексация минимальной пенсии не позволила даже компенсировать инфляцию. А те, кто получает минимальную выплату, потеряли больше всего.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему оплатить даже минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн, на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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