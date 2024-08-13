Часть украинцев останется без пенсий: озвучено пять случаев

В Украине законом предусмотрен исчерпывающий перечень оснований для прекращения выплаты пенсии. При этом в некоторых случаях (например, если пенсионер с временно оккупированной территории не прошел идентификацию), ее могут приостановить.

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Об этом говорится в разъяснении юриста "Право на защиту". Выплату пенсий регулирует закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Согласно ст. 49 указанного Закона выплата пенсии по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда прекращается:

если пенсия назначена из документов, содержащих недостоверные сведения;

{Положения пункта 2 части первой статьи 49 утратили силу как неконституционные на основании Решения Конституционного Суда № 25-рп/2009 от 07.10.2009)

на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины;

в случае смерти пенсионера;

в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев;

в других случаях, предусмотренных законом.

Возобновление выплаты пенсии производится по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для возобновления ее выплаты. Выплата пенсии возобновляется в порядке, предусмотренном частью третьей статьи 35 и статьей 46 настоящего Закона.

В случае выявления недостоверных данных в документах и сведениях, на основании которых была установлена и/или производится выплата пенсии, решением территориального органа Пенсионного фонда Украины размер и основания для выплаты пенсии пересматриваются в соответствии с настоящим Законом без учета таких данных.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с июля начнутся выплаты денежной помощи для уязвимых категорий граждан, в частности, единовременного вознаграждения Героям Украины и пожизненных стипендий участникам Второй мировой войны и спасателям евреев во время Холокоста.

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