Часть пенсионеров а Украине может получить почти 1 тыс. грн надбавки: кто претендует

В Украине некоторые категории пенсионеров могут в 2024 году оформить ежемесячную доплату в сумме 944 грн. В частности, на получение средств могут претендовать пенсионеры, возраст которых достиг или превысил 80 лет.

Такая норма действует в соответствии с Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельным категориям лиц" и решении правительства. Получить средства могут граждане:

• достигли 80 лет и старше;

• самостоятельно проживающие;

• нуждаются в постоянном постороннем уходе за состоянием здоровья;

• получают пенсию по возрасту.

Если гражданину выплачивают пенсию, например по инвалидности, он не будет иметь права на такой вид доплаты. Необходимость постоянного постороннего ухода должна быть подтверждена выводами врачей, а также документально.

Размер доплаты — 40% от прожиточного минимума потерявшим трудоспособность лицам. С 1 января 2024 года такой прожиточный минимум увеличили до 2361 грн., а это значит, что с 1 января размер соответствующей доплаты к пенсии вырос до 944,4 грн.

Как сообщал ранее OBOZ.UА, в Украине переселенцы, получившие статус до 24 февраля 2022-го, для получения пенсии до конца марта должны пройти идентификацию. Идентификацию проводят в отделениях Пенсионного фонда и Сбербанка.

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