Бывший работник милиции продавал украинцам поддельные документы: сколько брал денег
В Украине будут судить бывшего работника милиции, сбывавшего фальшивые документы строгой отчетности. В частности, он продавал водительские права с незаконно полученными голографическими защитными элементами и пенсионные удостоверения.
Об этом сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили:
- стоимость подделок колебалась от 150 до 200 евро;
- особый спрос имели фальшивки, якобы издаваемые подразделениями системы МВД.
"Объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, обвинительный акт направлен в суд", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: во время проведения обысков по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли почти 20 тыс. долларов. А кроме того:
- 4 тыс. евро;
- поручения;
- удостоверения;
- другие документы, имеющие признаки подделки;
- черновые записи;
- мобильные телефоны.
В то же время, недавно в Украине ликвидировали преступную организацию, подделывавшую украинские и иностранные документы. Один документ у них стоил от 300 до 700 долларов. А вырученные деньги злоумышленники выводили на криптокошельки и банковские карточки. Наказаны будут не только изготовители, но и покупатели поддельных документов.
Изготавливались подделки в нелегальных типографиях двух городов. В частности:
- Харькова;
- Мукачево.
Злоумышленники производили водительские удостоверения, ID-карты и другие документы украинского и европейского образца. Включая виды на жительство в Польше, Германии, Словакии, Латвии, Чехии и других странах Европы.
Как сообщал OBOZ.UA, подделывают в Украине и продукты питания. В частности, специи и кофе.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!