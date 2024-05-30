Бывший работник милиции продавал украинцам поддельные документы: сколько брал денег

В Украине будут судить бывшего работника милиции, сбывавшего фальшивые документы строгой отчетности. В частности, он продавал водительские права с незаконно полученными голографическими защитными элементами и пенсионные удостоверения.

Об этом сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили:

стоимость подделок колебалась от 150 до 200 евро;

особый спрос имели фальшивки, якобы издаваемые подразделениями системы МВД.

"Объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, обвинительный акт направлен в суд", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: во время проведения обысков по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли почти 20 тыс. долларов. А кроме того:

4 тыс. евро;

поручения;

удостоверения;

другие документы, имеющие признаки подделки;

черновые записи;

мобильные телефоны.

В то же время, недавно в Украине ликвидировали преступную организацию, подделывавшую украинские и иностранные документы. Один документ у них стоил от 300 до 700 долларов. А вырученные деньги злоумышленники выводили на криптокошельки и банковские карточки. Наказаны будут не только изготовители, но и покупатели поддельных документов.

Изготавливались подделки в нелегальных типографиях двух городов. В частности:

Харькова;

Мукачево.

Злоумышленники производили водительские удостоверения, ID-карты и другие документы украинского и европейского образца. Включая виды на жительство в Польше, Германии, Словакии, Латвии, Чехии и других странах Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, подделывают в Украине и продукты питания. В частности, специи и кофе.

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