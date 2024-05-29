Украинцев кормили опасными продуктами: где продавали контрафакт

В Украине разоблачили подпольное производство контрафактных пищевых продуктов. Которые, к тому же, по информации правоохранителей, могли причинить вред тем, кто их потреблял. Продукцию делки маскировали под известные украинские и мировые бренды и продавали оптом в интернете, а также в торговых точках на рынках Николаевской и Херсонской областей.

Об этом сообщили в Нацполиции. Там отметили, про производили подпольно:

кофе;

специи и пр.

"Доход от подпольной оборудки приносил "бизнесменам" около миллиона гривен в месяц. Готовую продукцию продавали оптом в интернете и в торговых точках на рынках Николаевской и Херсонской областей. Пробные образцы потенциальным заказчикам также рассылали через почтовые отправления. …Эта деятельность могла негативно повлиять на состояние здоровья потребителей", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в результате обысков на складах, подпольных производствах и торговых точках злоумышленников следователи Нацполиции изъяли производственную линию, а также контрафактную продукцию. Общая сумма изъятого составила 4,5 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине активно производят и продают поддельный алкоголь. Причем в разных регионах. Зачастую продукцию дельцы реализуют через интернет, а также отправляют через службы доставки и лично заказчикам по всей стране.

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