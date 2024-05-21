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Украинцам выдавали поддельные документы: за каждый брали до 700 долларов

Роман Костюченко
Рынки и компании
3 минуты
2,3 т.
Украинцам выдавали поддельные документы

В Украине ликвидировали преступную организацию, подделывавшую украинские и иностранные документы. Один документ у них стоил от 300 до 700 долларов. А вырученные деньги злоумышленники выводили на криптокошельки и банковские карточки.

Об этом сообщили в Национальной полиции. Там отметили: документы изготавливались в нелегальных типографиях двух городов. В частности:

  • Харькова;
  • Мукачево.

При этом подчеркивается: злоумышленники производили водительские удостоверения, ID-карты и другие документы украинского и европейского образца. Включая виды на жительство в Польше, Германии, Словакии, Латвии, Чехии и других странах Европы.

В Украине ликвидировали преступную организацию, подделывавшую документы
Документы подделывали как украинские, так и иностранные

"Каждый день выпускали до сорока подделок с нанесением фиктивных голографических защитных элементов. ... Один документ стоил от 300 до 700 долларов. Вырученные деньги выводили на криптогаманцы и банковские карточки фигурантов", – говорится в сообщении.

Один документ стоил от 300 до 700 долларов

Как работали злоумышлненники

Как объяснили правоохранители, часть участников схемы занималась размещением объявлений и приема заказов в телеграмм-каналах. Другие – изготовлением и отправкой поддельных документов почтовыми операторами. В том числе международными.

Документы изготавливались в нелегальных типографиях двух городов
Часть участников схемы занималась размещением объявлений и приема заказов в телеграмм-каналах

"Девять из участников преступной организации находятся под стражей. Организатор скрывается за границей. Решается вопрос об объявлении его в международный розыск. Всем фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы", – рассказали в Нацполиции.

Девять из участников преступной организации находятся под стражей

В свою очередь, Замглавы Нацполиции Андрей Небытов отметил: понесут уголовную ответственность и граждане, заказывавшие и использовавшие подделки. "Ответственность – это лишь вопрос времени", – подчеркнул он.

Что нашли во время обысков

Для ликвидации преступной группировки, отмечается, полицейские провели 50 одновременных обысков на территории ряда областей. В частности:

  • Харьковской;
  • Киевской;
  • Днепропетровской;
  • Одесской;
  • Сумской;
  • Закарпатской.
Всем фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы

По их результатам которых изъяли фейковые документы и технику для их изготовления. А также:

  • фальшивые печати государственных учреждений;
  • пленку с голографическими защитными элементами;
  • "другие доказательства. преступлений".

Как сообщал OBOZ.UA, подделывают в Украине и продукты питания. В частности, еду быстрого приготовления и кофе.

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