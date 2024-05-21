Украинцам выдавали поддельные документы: за каждый брали до 700 долларов

В Украине ликвидировали преступную организацию, подделывавшую украинские и иностранные документы. Один документ у них стоил от 300 до 700 долларов. А вырученные деньги злоумышленники выводили на криптокошельки и банковские карточки.

Об этом сообщили в Национальной полиции. Там отметили: документы изготавливались в нелегальных типографиях двух городов. В частности:

Харькова;

Мукачево.

При этом подчеркивается: злоумышленники производили водительские удостоверения, ID-карты и другие документы украинского и европейского образца. Включая виды на жительство в Польше, Германии, Словакии, Латвии, Чехии и других странах Европы.

"Каждый день выпускали до сорока подделок с нанесением фиктивных голографических защитных элементов. ... Один документ стоил от 300 до 700 долларов. Вырученные деньги выводили на криптогаманцы и банковские карточки фигурантов", – говорится в сообщении.

Как работали злоумышлненники

Как объяснили правоохранители, часть участников схемы занималась размещением объявлений и приема заказов в телеграмм-каналах. Другие – изготовлением и отправкой поддельных документов почтовыми операторами. В том числе международными.

"Девять из участников преступной организации находятся под стражей. Организатор скрывается за границей. Решается вопрос об объявлении его в международный розыск. Всем фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы", – рассказали в Нацполиции.

В свою очередь, Замглавы Нацполиции Андрей Небытов отметил: понесут уголовную ответственность и граждане, заказывавшие и использовавшие подделки. "Ответственность – это лишь вопрос времени", – подчеркнул он.

Что нашли во время обысков

Для ликвидации преступной группировки, отмечается, полицейские провели 50 одновременных обысков на территории ряда областей. В частности:

Харьковской;

Киевской;

Днепропетровской;

Одесской;

Сумской;

Закарпатской.

По их результатам которых изъяли фейковые документы и технику для их изготовления. А также:

фальшивые печати государственных учреждений;

пленку с голографическими защитными элементами;

"другие доказательства. преступлений".

Как сообщал OBOZ.UA, подделывают в Украине и продукты питания. В частности, еду быстрого приготовления и кофе.

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