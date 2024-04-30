Бывшая жена экс-председателя Верховного суда Князева забрала у него половину денег: какая сумма

Бывшая жена экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева Юлия получит половину некоторого его имущества. В частности, суд признал за ней право собственности на 52 300 долларов наличных денег.

Об этом сообщил журналист Олег Новиков. Он напомнил:

в начале 2024 года Юлия развелась с Князевым через суд;

после этого она попросила поделить некоторое имущество – "в частности, на которое наложен арест".

Речь, отмечается, шла о 104 600 долларах налички. А также:

свыше 700 тыс. грн;

174 682 долларов и 220 евро на банковских счетах.

"Суд поделил некоторое имущество супругов. В частности, он признал за Юлией Князевой право собственности на 52 300 долларов наличных, более 350 000 грн, 87 341 долларов и 110 евро", – говорится в сообщении.

Дело Князева

Напомним: 15 мая 2023 г. в НАБУ заявили, что совместно с САП задержали судью Верховного суда во время получения взятки. 18 мая Высший совет правосудия дал разрешение на содержание Князева под стражей. В тот же день ВАКС избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 107,3 млн грн залога.

К "схеме", по данным следствия, были причастны руководство и рядовые судьи. По данным СМИ, Князев получил взятку за решение в пользу олигарха Константина Жеваго.

31 января 2024 года при Князеве внесли залог в размере 18,168 млн грн, в тот же день его освободили из-под стражи. За день до этого размер залога для Князева был уменьшен в седьмой раз с начала судебного процесса.

Как сообщал OBOZ.UA, в середине апреля в отношении Князева было открыто дицплинарное дело. В его действиях зафиксированы признаки дисциплинарных проступков, определенных пунктами 3, 15 части I статьи 106 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей".

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