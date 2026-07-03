Будут получать пенсию в размере почти 20 тыс. грн: кто может рассчитывать на такую выплату

С 1 марта 2026 года минимальная пенсия для ликвидаторов аварии на ЧАЭС с инвалидностью составляет от 12 392,13 грн до 20 653,55 грн в зависимости от группы инвалидности. Выплаты ежегодно автоматически пересчитываются в соответствии со средней заработной платой в Украине, а отдельные пенсионеры могут дополнительно получать пенсию за особые заслуги перед государством.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Порядок назначения таких выплат предусмотрен Законом Украины № 1584-ІХ, который усилил социальную защиту отдельных категорий граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

В соответствии с законодательством, минимальный размер пенсии для ликвидаторов аварии на ЧАЭС напрямую зависит от средней заработной платы в Украине, с которой уплачивались страховые взносы и которая учитывается для расчета пенсий за предыдущий календарный год. Для различных групп инвалидности установлены отдельные гарантии:

для лиц с инвалидностью I группы — 100 % средней заработной платы;

для лиц с инвалидностью II группы — 80 % от этого показателя;

для лиц с инвалидностью III группы – 60%.

Такой механизм позволяет автоматически пересматривать размер выплат в зависимости от изменения средней заработной платы в стране.

Какие суммы будут выплачиваться в 2026 году

Для перерасчета в 2026 году использовался показатель средней заработной платы за 2025 год. По данным Пенсионного фонда, он составляет 20 653,55 гривен. Именно поэтому с 1 марта 2026 года минимальные пенсионные выплаты для ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, инвалидность которых связана с катастрофой, установлены на следующем уровне:

20 653,55 грн – для лиц с инвалидностью I группы;

– для лиц с инвалидностью I группы; 16 522,84 грн — для лиц с инвалидностью II группы;

— для лиц с инвалидностью II группы; 12 392,13 грн – для лиц с инвалидностью III группы.

Эти суммы являются гарантированным минимумом, который государство обеспечивает соответствующей категории граждан.

Перерасчет проводится ежегодно

В Пенсионном фонде отмечают, что такие пенсии не являются фиксированными навсегда. Ежегодно, начиная с 1 марта, проводится автоматический перерасчет выплат. Для этого используется новый показатель средней заработной платы за предыдущий год, с которой уплачивались страховые взносы.

Благодаря этому размер минимальной пенсии для ликвидаторов Чернобыльской катастрофы постепенно меняется в соответствии с экономическими показателями страны. В то же время гарантированный минимальный размер пенсии не является максимально возможной суммой выплат.

Если человек имеет право на пенсию за особые заслуги перед Украиной, такая доплата может быть назначена дополнительно. В таком случае общий размер пенсионного обеспечения будет выше установленного минимума. Таким образом, окончательная сумма ежемесячной выплаты зависит не только от группы инвалидности, но и от наличия других предусмотренных законодательством оснований для дополнительного пенсионного обеспечения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ежемесячно около трех тысяч пенсионеров через суды добиваются перерасчета своих выплат. Дело в том, что Пенсионный фонд, руководствуясь постановлениями правительства, в течение первых лет после назначения пенсий искусственно "устаревает" их.

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