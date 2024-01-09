Будут ли задержки пенсий в Украине в январе: раскрыты данные о финансировании

В Украине в январе, несмотря на прогнозы задержки пенсий и субсидий без получения Украиной денег от западных партнеров, финансирование этих выплат происходит по графику. То есть все пенсионеры получат свои деньги вовремя.

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), ссылаясь на бюджетную статистику. Так, только за первые 7 дней января профинансировано:

15,1 млрд грн пенсий (12,5 млрд. через уполномоченные банки и 2,6 млрд грн через "Укрпочту");

4,2 млрд грн жилищных субсидий и льгот;

почти 1,3 млрд грн страховых выплат (в т.ч. числе 205,5 млн грн больничных).

"Двигаемся ли мы по графику? Да", – добавил нардеп и привел данные, которые это доказывают. Так:

в декабре Украине понадобилось для выплаты пенсий 58 млрд грн, в январе потребуется больше в связи с ростом минимальной пенсии с 2093 грн до 2361 грн, но за менее 1/4 января уже профинансировали примерно 1/4 предполагаемых расходов на пенсии ;

; в декабре на субсидии было выделено 6,9 млрд грн, а в январе тарифы на отопление, электричество, газ не изменились, и за 1/4 месяца уже профинансировано 4,2 млрд грн, т.е. 60,8% расходов.

"Как видим – очередная "зрада" отменяется, финансирование происходит, как и обещали. Над вопросами обеспечения этих расходов "в долгую" будем работать вместе с партнерами, потому что честный ответ на них будет зависеть прежде всего от завершения войны, устойчивого мира и начала восстановления экономики", – резюмировал Гетманцев.

Задержки пенсий в Украине: почему возникли сомнения

В конце декабря вице-премьер-минитр – министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила FT, что украинское правительство может быть вынуждено отложить выплату зарплат госслужащим и пенсий миллионам граждан. По ее словам, это должно было случится, если Европейский Союз (ЕС) и Соединенные Штаты не окажут финпомощь государству в начале 2024 года.

В то же время министр социальной политики Оксаны Жолнович уверяла, что выплаты уже существующих пенсий не находятся под угрозой, а вот мартовская индексация пенсий может не произойти. "Возможно, не удастся, если действительно будут такие риски (отсутствие международной финансовой помощи. – Ред.), говорить об индексации. Но базовая пенсия будет выплачена, и на это мы найдем средства из внутренних украинских ресурсов", – сказала Жолнович.

Позже слова Свириденко опроверг и глава правительства Денис Шмыгаль. Он заявил, что в 2024 году пенсии выплачиваться вовремя. Более того, премьер-министр подсчитал, что денег хватит и на индексацию. "Пенсии и зарплаты учителей и врачей в следующем году так же будут выплачиваться в срок. Индексация пройдет в марте, как это предусматривает закон", – сказал глава правительства.

Интересно, что незадолго до этого сам Шмыгаль, по данным западных СМИ, направлял письмо международным донорам Украины. В нем он просил созвать экстренную встречу по финансированию страны в январе-2024. А среди причин для спешки называл именно выплату пенсий, соцпомощи и зарплат госслужащим.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в январе в Украине пересчитали пенсии четырем категориям пенсионеров. Больше всего получили те, кто по-прежнему имел максимальную пенсию. Их выплата возросла с 20 тыс. 930 грн. до 23 тыс. 610 грн. Минимальная пенсия увеличилась всего с 2 093 до 2 361 грн.

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