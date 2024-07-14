Будут ли автоматически налагать штрафы за необновление данных: разъяснение Минобороны

Автоматическое наложение штрафов за необновление военно-учетных данных не предусмотрено законодательством, и такие штрафы могут налагаться только Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки после выявления правонарушения. Граждане могут оспорить решение о наложении штрафов в суде, предоставляя подтверждающие документы о невозможности своевременного обновления данных.

Видео дня

Об этом рассказал директор Департамента кадровой политики Министерства обороны Украины полковник Марк Андрусяк. Законодательство Украины и другие нормативно-правовые акты не предусматривают автоматического наложения штрафов за необновление военно-учетных данных.

"Законом Украины и другими нормативно-правовыми актами не предусмотрена процедура автоматического наложения штрафов. Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, предусмотрено наложение штрафов за выявленные административные правонарушения в течение 3 месяцев с момента выявления этого правонарушения до одного года с момента его совершения", – пояснил Андрусяк.

Обстоятельства, которые могут повлиять на наложение штрафов

Вопрос о возможности штрафов в случае, если граждане не обновили личные данные по уважительным причинам, таким как больничный, также был обсужден. "На сегодняшний день законом предусмотрено обязательное требование обновления данных гражданами Украины в течение 60 суток. Возможности продления этого срока на период лечения или других определенных обстоятельств законодательством не предусмотрены. И в любом случае после 17 июля в отношении тех граждан, которые несвоевременно обновили учетные данные, будут открыты административные правонарушения", – отметил Андрусяк.

Однако граждане могут обжаловать такие решения в суде. Для этого следует предоставить подтверждающие документы, что они действительно не могли сделать это своевременно.

Полномочия по наложению штрафов

Андрусяк также разъяснил, кто имеет полномочия выписывать штрафы и как будет производиться уведомление о них. "Полномочиями о наложении штрафов обладают исключительно Территориальные центры комплектования и социальной поддержки", – подчеркнул он.

Технический работник ТЦК может выявить факт правонарушения по информации из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, известного как система "Оберег". Он документально оформляет выявление факта правонарушения и передает руководителю ТЦК для составления протокола.

Обновление данных и прохождение медицинского осмотра

Отдельно был рассмотрен вопрос, могут ли оштрафовать человека, если он обновил контактные данные, но не прошел военно-врачебную комиссию (ВВК). "Законом предусмотрено, что обновление данных гражданами – это отдельный вид воинской обязанности. Кроме того, в статью 21 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации добавлена еще одна обязанность граждан – это прохождение медицинского осмотра для определения степени пригодности к прохождению военной службы" , – отметил Андрусяк.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с начала 2024 года Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) передали для принудительного взыскания 11 798 штрафов за нарушение правил воинского учета, что уже превышает количество за весь прошлый год. Штрафы во время военного положения составляют от 17 000 до 25 500 грн для граждан и до 59 500 грн для юридических лиц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!