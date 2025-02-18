Украинцы тратят большую часть денег на оплату коммуналки: сколько потратили средств Нацкешбэка и "зимней тысячи"

Больше всего денег "Национального кешбэка" и "Зимней еПоддержки" (т.н. "тысяча Зеленского") украинцы потратили на оплату коммунальных услгуг – на это они направили 3,8 млрд грн, что составляет 56% общей суммы. Меньше всего этих денег украинцы тратят (среди популярных вариантов) на кабельное, спутниковое и другое платное телевидение и радиоуслуги – всего 29 млн грн.

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Об этом рассказали в Минэкономики. Там отметили:

Приведенные расходы охватывают период с 25 октября 2024 года по 1 февраля 2025 года.

Общая сумма средств, израсходованных украинцами за это время, составляет 6,7 млрд грн.

Всего граждане получили 9,6 млрд грн.

"По состоянию на 17 февраля общее количество заявок на выплату 1 000 гривен, поданных через Дію и банки-партнеры, достигло 12 млн. Из них почти 3 млн – на выплаты на детей", – говорится в сообщении.

На что украинцы тратят Нацкешбэк и "зимнюю тысячу"

Коммунальные услуги – 3,8 млрд грн.

Телекоммуникации, в том числе мобильная связь – 1,4 млрд грн.

Заведения питания – 386 млн грн.

Лекарство – 189 млн грн.

Компьютерные сети и информационные услуги – 187 млн ​​грн.

Благотворительность – 177 млн ​​грн.

Книги и другая печатная продукция – 147 млн ​​грн.

Железнодорожные пассажирские перевозки и общественный транспорт – 90 млн грн.

Кинотеатры – 47 млн ​​грн.

Почтовые услуги – 42 млн грн.

Кабельное, спутниковое и другое платное телевидение и радиоуслуги – 29 млн грн.

"Эти деньги остаются в экономике. Способствуют созданию рабочих мест и наполняют бюджет через налоги, которые идут на финансирование наших сил обороны", – рассказали в министерстве.

В то же время, отметили там, тратить эти средства можно также на страховку, книги и другую печатную продукцию. Также можно задонатить деньги ВСУ.

"Подать заявку на "Зимнюю еПоддержку" можно до конца февраля через приложение Дія, отделение банков-партнеров и Укрпочту. Потратить средства можно до конца 2025 года. Программа доступна всем гражданам на подконтрольной Украине территории", – напомнили в Минэкономики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, неработающие пенсионеры, постоянно проживающие в зоне радиационного загрязнения, могут получать существенную доплату к своим пенсиям. Размер доплаты составляет 2 361 грн в месяц и будет начисляться вместе с основной суммой. Впрочем, деньги получат не все – лишь те, кто соответствует четко установленным критериям.

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