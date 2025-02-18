Украинцы тратят большую часть денег на оплату коммуналки: сколько потратили средств Нацкешбэка и "зимней тысячи"
Больше всего денег "Национального кешбэка" и "Зимней еПоддержки" (т.н. "тысяча Зеленского") украинцы потратили на оплату коммунальных услгуг – на это они направили 3,8 млрд грн, что составляет 56% общей суммы. Меньше всего этих денег украинцы тратят (среди популярных вариантов) на кабельное, спутниковое и другое платное телевидение и радиоуслуги – всего 29 млн грн.
Об этом рассказали в Минэкономики. Там отметили:
- Приведенные расходы охватывают период с 25 октября 2024 года по 1 февраля 2025 года.
- Общая сумма средств, израсходованных украинцами за это время, составляет 6,7 млрд грн.
- Всего граждане получили 9,6 млрд грн.
"По состоянию на 17 февраля общее количество заявок на выплату 1 000 гривен, поданных через Дію и банки-партнеры, достигло 12 млн. Из них почти 3 млн – на выплаты на детей", – говорится в сообщении.
На что украинцы тратят Нацкешбэк и "зимнюю тысячу"
- Коммунальные услуги – 3,8 млрд грн.
- Телекоммуникации, в том числе мобильная связь – 1,4 млрд грн.
- Заведения питания – 386 млн грн.
- Лекарство – 189 млн грн.
- Компьютерные сети и информационные услуги – 187 млн грн.
- Благотворительность – 177 млн грн.
- Книги и другая печатная продукция – 147 млн грн.
- Железнодорожные пассажирские перевозки и общественный транспорт – 90 млн грн.
- Кинотеатры – 47 млн грн.
- Почтовые услуги – 42 млн грн.
- Кабельное, спутниковое и другое платное телевидение и радиоуслуги – 29 млн грн.
"Эти деньги остаются в экономике. Способствуют созданию рабочих мест и наполняют бюджет через налоги, которые идут на финансирование наших сил обороны", – рассказали в министерстве.
В то же время, отметили там, тратить эти средства можно также на страховку, книги и другую печатную продукцию. Также можно задонатить деньги ВСУ.
"Подать заявку на "Зимнюю еПоддержку" можно до конца февраля через приложение Дія, отделение банков-партнеров и Укрпочту. Потратить средства можно до конца 2025 года. Программа доступна всем гражданам на подконтрольной Украине территории", – напомнили в Минэкономики.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, неработающие пенсионеры, постоянно проживающие в зоне радиационного загрязнения, могут получать существенную доплату к своим пенсиям. Размер доплаты составляет 2 361 грн в месяц и будет начисляться вместе с основной суммой. Впрочем, деньги получат не все – лишь те, кто соответствует четко установленным критериям.
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