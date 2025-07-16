Большой дом у моря продают за $3,5 тысячи: как выглядит и где находится

Четырехкомнатный дом рядом с морем площадью 100 кв.м. продают всего за 150 тыс. грн (3,5 тыс. долларов). Дом находится в селе Тузлы Одесской области. Здание нуждается в ремонте как снаружи, так и внутри.

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Об этом говорится в данных объявления, размещенного на OLX. "Дом с участком рядом с морем (Лебедевка, 5 км), на берегу лимана Бурнас (500 м). Экологически чистое село Тузлы: морской воздух круглый год, лечебная грязь лимана. Тишина, шикарные соседи. Двор подготовлен для ваших проектов и полета фантазий. Внутри под ремонт для себя: 4 комнаты, санузел, подведена канализация, введена вода, новая проводка. Есть выгул для животных. Асфальт", – говорится в объявлении.

Дом имеет 4 комнаты, санузел, подведенную канализацию и водоснабжение. В доме новая электропроводка. Однако внутреннее пространство нуждается в ремонте. Судя по фотографиям, в доме уже длительный период никто не проживает.

Тузлы - село с населением менее двух тысяч человек. Дом, который готов к проживанию, продается здесь всего за 297 тыс. грн (7 тыс. долларов). Речь идет о пятикомнатном доме площадью 87 кв.м.

Как правильно снимать дома

В то же время, в Украине нередки случаи мошенничества с арендой жилья. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия собственника, принадлежит другим лицам или находится в ипотеке. Впрочем, застраховать себя от недобросовестных арендодателей можно – для этого следует заключить соответствующий договор.

Как рассказали специалисты "Юридического советника для ВПЛ", такой документ должен включать несколько параметров. В частности:

ФИО и адреса сторон.

"Можно указать и паспортные данные, но это не является строгим требованием", – отмечают юристы.

Объект аренды.

Обязательно прописать, это квартира, комната, жилой дом или его часть и тому подобное.

Дата заключения договора и срок, на который он заключается.

Важно также указать способ продления договора и его прекращения. Например, договор продлевается автоматически, если за месяц до даты окончания договора ни одна из сторон не изъявила желания прекратить договор, или другой вариант.

Размер и порядок оплаты.

Важно подробно прописать, каким образом будет проводиться оплата. В частности, на банковский счет или наличными.

"В случае безналичной оплаты сохраняйте выписки или квитанции. Оплачивая наличными, составьте приложение к договору или акт приема-передачи произвольной формы или расписку", – советуют специалисты.

Порядок осуществления коммунальных платежей.

Нужно указать, кто именно и в какие сроки их платит.

Вопрос страхового депозита и его возврата.

"Страховой депозит – это сумма, которую вы передаете арендодателю вместе с первым взносом за аренду "в счет последнего месяца". Для арендодателя он гарантирует целостность квартиры и имущества внутри. То есть если, например, будет сломана мебель или техника, при выезде из этого депозита удержат стоимость нанесенного ущерба. Из него также удержат долги за неоплаченные коммунальные услуги или арендные платежи", – отмечают юристы.

Акт приема-передачи.

В нем нужно подробно описать состояние квартиры, указать, какие в ней есть вещи и как они выглядят.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за последний месяц стоимость аренды квартир в Киеве ощутимо выросла. Подорожание составило более почти 2 000 грн, или 9,66% – со средних 20 664 до 22 660 грн.

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