Богатеют на войне с Украиной: в России появились тысячи новых миллионеров

Несмотря на то, что в отношении России и крупнейших частных бизнесов страны-агрессора продолжают вводить международны есанкции, число долларовых миллионеров в РФ за год выросло в полтора раза. Число новых богачей увеличилось на 3,3 тысячи человек.

Согласно результатам исследования аналитической и консалтинговой компании Frank RG, за 2023 год число россиян с капиталом выше 100 млн рублей (около $1 млн), размещенным во вкладах и инвестиционных инструментах в российских банках и инвесткомпаниях, увеличилось достигло почти 21,8 тыс. человек.

Таким образом число долларовых миллионеров оказалось выше, чем в 2021 году, то есть до начала полномасштабной военной агрессии РФ в Украине (18,5 тыс.). Стоит отметить, что в 2022 году их количество снизилось до 14,6 тыс.

Выросло и число людей с капиталом свыше 500 млн рублей (около $5 млн). Если в 2021 году их был 3,5 тыс., а в 2022-м – 2,5. тыс., то в прошлом году цифра подросла до 4,1 тыс.

Кроме того, самые за год богатые россияне увеличили на 62% свой совокупный капитал – с 8,112 трлн рублей до 13,115 трлн. Исследователи объясняют это оттоком капитала из России, переоценкой портфеля ценных бумаг (дала 13,2%), переоценкой валюты (+8,9%) и ростом депозитов (+4,2%).

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что за первые три месяца 2024 года совокупное состояние 25 богатейших граждан РФ выросло более чем на $18 млрд. Максимально увеличил свое состояние сооснователь компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко – 1 января его капитал вырос на $5,29 млрд.

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