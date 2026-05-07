Бизнесы массово открывают вакансии для работников 50+, но есть нюанс: какие должности предлагают

Около 65% украинских работодателей готовы брать на работу кандидатов в возрасте 50+, однако преимущественно предлагают им менее оплачиваемые и сложные вакансии. Главными барьерами для старших работников бизнес называет недостаточные цифровые навыки, низкую гибкость и сложность адаптации к быстрым изменениям.

Об этом рассказала ведущий исследователь Украинского центра социальных реформ Мария Крымова, передают медиа. По ее словам, работодатели сегодня оценивают работников старшего возраста довольно прагматично.

Бизнес пытается найти баланс между очевидными преимуществами опытных работников и возможными трудностями, которые могут возникать в современной динамичной среде. По словам исследовательницы, работодатели все реже оценивают человека только по возрасту. Зато основную роль играют профессиональные навыки, характер работы и способность выполнять конкретные задачи.

Большинство компаний ассоциирует кандидатов старше 50 лет с ответственностью, стабильностью и высокой дисциплиной. Среди главных плюсов таких работников работодатели чаще всего называют:

надежность;

ответственное отношение к работе;

лояльность к компании;

профессиональный опыт;

глубокое знание процессов;

дисциплинированность;

способность работать без постоянного контроля.

Для многих работодателей работник "серебряного" возраста – это предсказуемый и стабильный специалист, который не создает лишних рисков для бизнеса. Особенно ценят опыт старших работников в узкопрофильных профессиях, где годы практики имеют решающее значение.

Несмотря на положительные характеристики, работодатели одновременно видят и ряд ограничений. Те же качества, которые считаются преимуществами, в определенных условиях могут восприниматься как недостатки. Например, стабильность и привычка к устоявшимся процессам часто трактуются как недостаточная гибкость или сложность адаптации к быстрым изменениям.

Одним из самых больших барьеров бизнес называет цифровые навыки кандидатов 50+. Около 65% работодателей считают, что старшим работникам часто не хватает современных цифровых компетенций. Речь идет не только о сложных программах или автоматизированных системах, а даже о базовой адаптации к новым технологиям и онлайн-инструментам.

Еще острее бизнес оценивает способность старших работников к обучению. Только 3% работодателей высоко оценили готовность кандидатов 50+ быстро осваивать новые навыки. Для сравнения, среди работников в возрасте 35-40 лет этот показатель достигает 54%.

Еще одна проблема – производительность и готовность работать в быстром ритме. По результатам исследования, только 3% работодателей считают, что работники старшего возраста могут стабильно поддерживать высокий темп работы. Среди младших специалистов этот показатель составляет более 50%.

Поэтому людей 50+ часто рассматривают прежде всего для технических, производственных или менее оплачиваемых должностей. Исследователи отмечают, что формально доступ к рынку труда для старших людей сохраняется, однако фактически он становится узким и сегментированным.

Около 65% работодателей заявили, что готовы рассматривать кандидатов в возрасте 50+. Однако в большинстве случаев речь идет о вакансиях:

с более низкой оплатой труда;

с более сложными условиями;

с физически более тяжелой работой;

на позициях, которые менее популярны среди молодежи.

То есть бизнес готов брать людей старшего возраста, но часто на менее престижные или менее комфортные должности. Эксперты предупреждают, что такая ситуация может усилить социальное неравенство среди людей предпенсионного возраста, особенно в условиях фактического повышения пенсионного возраста из-за требований к страховому стажу.

Из-за мобилизации, выезда населения за границу и кадрового дефицита компании все чаще вынуждены обращать внимание на тех кандидатов, которых раньше могли не рассматривать. Именно поэтому количество работающих пенсионеров в Украине постепенно растет. Для многих работодателей работники старшего возраста становятся способом компенсировать нехватку персонала.

Около 75% бизнеса не могут закрыть вакансии из-за войны, выезда населения и демографического кризиса, поэтому государство активнее привлекает иностранных работников. Трудовые мигранты работают преимущественно в строительстве, логистике, агросекторе и медицине.

