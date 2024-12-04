Безработным украинцам в Германии нужно найти работу или вернуться на Родину, – Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что много украинцев, которые бежали ФРН из-за полномасштабного российского вторжения, уже "долгое время" находятся на территории страны. По его словам, беженцам, которые в Германии до сих пор не работают, нужно оказать помощь с трудоустройством.

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В ином случае им можно помочь вернуться на Родину. Об этом Шольц сказал во время заседания в Бундестаге. Также об этом он говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в Киев 2 декабря, передает ntv.

"Слишком много людей находятся здесь так долго, и им действительно следует начать работать прямо сейчас", — сказал Шольц.

По его словам, Германия должна обеспечить, чтобы как можно больше украинцев и других беженцев искали работу посредством изучения языка и других мер. Об этом он "очень подробно" рассказал президенту Украины Зеленскому, отметил канцлер.

"Он только что сказал мне, что хочет помочь создать украинское ведомство в Германии и Польше, которое будет поддерживать украинцев либо когда они вернутся, либо когда они начнут работать в Германии, чтобы мы могли работать вместе в этом направлении", – добавил политик.

Напомним, что ранее OBOZ.UA писал, что число трудоустроенных украинцев в Германии возросло до 272 400, говорится в данных Федерального агентства ФРГ. Интеграция граждан нашей страны на рынке труда происходит все успешнее. Основные вызовы остаются в сфере признания дипломов и функционировании миграционных служб.

Отмечается, что растет не только количество наемных работников среди украинцев, но и общий процент тех, кто перестает быть безработным.

Как сообщал OBOZ.UA, во время визита в Киев Олаф Шольц объявил о новых поставках вооружений Украине, включая шестую систему ПВО IRIS-T, пусковые установки для Patriot и самоходные зенитные установки Gepard. Системы страна получит в декабре.

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