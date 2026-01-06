Безработным и работодателям в Украине переписали размеры выплат: какие суммы заложили на 2026 год

В 2026 году из-за роста минимальной зарплаты в Украине изменились выплаты и компенсации, которые администрирует Государственная служба занятости. В частности, максимальное пособие по безработице и большинство компенсаций теперь привязаны к уровню 8647 грн, а выплаты за трудоустройство уязвимых категорий и создание инклюзивных рабочих мест стали выше.

Видео дня

Об этом сообщает Государственная служба занятости (ГСЗ). Повышение минималки автоматически повлияло на размеры пособия по безработице, компенсаций для работодателей, выплат за общественные работы и программ поддержки уязвимых категорий населения.

По данным ГСЗ, в 2025 году различными программами службы воспользовались сотни тысяч украинцев, а в 2026-м государство делает акцент не только на сохранении занятости, но и на создании новых рабочих мест, в частности инклюзивных. Одним из ключевых изменений стало повышение размера пособия по безработице. Максимальная выплата в 2026 году теперь составляет 8647 грн в месяц – в соответствии с новым уровнем минимальной зарплаты.

Для сравнения, в 2025 году этот показатель был на уровне 8000 грн. Окончательный размер пособия, как и раньше, зависит от страхового стажа человека и его заработной платы на предыдущем месте работы. Выросла и минимальная помощь по безработице с 3600 до 3900 грн.

На такую сумму могут рассчитывать украинцы, которые за последний год имеют менее семи месяцев страхового стажа, работали неполный рабочий день или в случаях, когда данные о заработной плате временно невозможно подтвердить. Также минимальная выплата предусмотрена для внутренне перемещенных лиц, которые потеряли документы о трудовом стаже из-за войны.

Отдельно увеличены выплаты для специальных категорий безработных. Помощь для молодежи, которая ищет первое рабочее место, а также для людей, уволенных с работы за нарушение трудовой дисциплины, в 2026 году выросла с 1500 до 1650 грн. В ГСЗ отмечают, что в 2025 году пособие по безработице получали 257 тыс. человек, а средний размер выплаты составлял около 5000 грн.

Значительные изменения коснулись и программ компенсаций работодателям, которые трудоустраивают граждан из уязвимых групп. В 2026 году размер компенсации за трудоустройство людей с инвалидностью, участников боевых действий, а также лиц, которым до выхода на пенсию осталось не более пяти лет, увеличен до 8647 грн.

Выросли и выплаты в рамках программ поддержки внутренне перемещенных лиц. Компенсация работодателям за трудоустройство ВПЛ во время военного положения теперь также составляет 8647 грн вместо прошлогодних 8000 грн. Если же речь идет о трудоустройстве зарегистрированных безработных из числа ВПЛ по направлению службы занятости, сумма компенсации выросла с 16 000 до 17 294 грн.

Отдельное внимание государство уделяет молодежи. В 2026 году повышена компенсация расходов на оплату труда при трудоустройстве молодых людей до 25 лет, лиц в возрасте до 35 лет, а также уволенных со срочной военной службы. Работодатели за таких работников теперь будут получать 4 323,5 грн компенсации. В 2025 году благодаря этим программам работу смогли найти около 20 тыс. украинцев.

Еще одно важное направление – создание инклюзивных рабочих мест. В 2026 году компенсация расходов на обустройство рабочего места для человека с инвалидностью I группы выросла со 120 000 до 129 705 грн, а для II группы с 80 000 до 86 470 грн.

Повышение выплат коснулось и программ временной занятости. В рамках проекта "Армия восстановления" оплата за полный месяц общественно полезных работ в 2026 году выросла с 12 000 до 12 970,5 грн. Для жителей прифронтовых территорий, а также для ветеранов и ветеранок в громадах, где действует программа, выплаты увеличены с 16 000 до 17 294 грн. Оплата труда за общественные и другие временные работы выросла с 8000 до 8647 грн.

По итогам 2025 года Служба занятости выдала 116 тыс. направлений на общественно полезные работы для 29 тыс. человек. Еще 35 тыс. направлений касались общественных и других временных работ, в которых приняли участие 13 тыс. человек.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине средняя зарплата за год выросла на 22% и достигла 27,5 тыс. грн. В то же время количество вакансий за год снизилось.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!