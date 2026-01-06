Безработным и работодателям в Украине переписали размеры выплат: какие суммы заложили на 2026 год
В 2026 году из-за роста минимальной зарплаты в Украине изменились выплаты и компенсации, которые администрирует Государственная служба занятости. В частности, максимальное пособие по безработице и большинство компенсаций теперь привязаны к уровню 8647 грн, а выплаты за трудоустройство уязвимых категорий и создание инклюзивных рабочих мест стали выше.
Об этом сообщает Государственная служба занятости (ГСЗ). Повышение минималки автоматически повлияло на размеры пособия по безработице, компенсаций для работодателей, выплат за общественные работы и программ поддержки уязвимых категорий населения.
По данным ГСЗ, в 2025 году различными программами службы воспользовались сотни тысяч украинцев, а в 2026-м государство делает акцент не только на сохранении занятости, но и на создании новых рабочих мест, в частности инклюзивных. Одним из ключевых изменений стало повышение размера пособия по безработице. Максимальная выплата в 2026 году теперь составляет 8647 грн в месяц – в соответствии с новым уровнем минимальной зарплаты.
Для сравнения, в 2025 году этот показатель был на уровне 8000 грн. Окончательный размер пособия, как и раньше, зависит от страхового стажа человека и его заработной платы на предыдущем месте работы. Выросла и минимальная помощь по безработице с 3600 до 3900 грн.
На такую сумму могут рассчитывать украинцы, которые за последний год имеют менее семи месяцев страхового стажа, работали неполный рабочий день или в случаях, когда данные о заработной плате временно невозможно подтвердить. Также минимальная выплата предусмотрена для внутренне перемещенных лиц, которые потеряли документы о трудовом стаже из-за войны.
Отдельно увеличены выплаты для специальных категорий безработных. Помощь для молодежи, которая ищет первое рабочее место, а также для людей, уволенных с работы за нарушение трудовой дисциплины, в 2026 году выросла с 1500 до 1650 грн. В ГСЗ отмечают, что в 2025 году пособие по безработице получали 257 тыс. человек, а средний размер выплаты составлял около 5000 грн.
Значительные изменения коснулись и программ компенсаций работодателям, которые трудоустраивают граждан из уязвимых групп. В 2026 году размер компенсации за трудоустройство людей с инвалидностью, участников боевых действий, а также лиц, которым до выхода на пенсию осталось не более пяти лет, увеличен до 8647 грн.
Выросли и выплаты в рамках программ поддержки внутренне перемещенных лиц. Компенсация работодателям за трудоустройство ВПЛ во время военного положения теперь также составляет 8647 грн вместо прошлогодних 8000 грн. Если же речь идет о трудоустройстве зарегистрированных безработных из числа ВПЛ по направлению службы занятости, сумма компенсации выросла с 16 000 до 17 294 грн.
Отдельное внимание государство уделяет молодежи. В 2026 году повышена компенсация расходов на оплату труда при трудоустройстве молодых людей до 25 лет, лиц в возрасте до 35 лет, а также уволенных со срочной военной службы. Работодатели за таких работников теперь будут получать 4 323,5 грн компенсации. В 2025 году благодаря этим программам работу смогли найти около 20 тыс. украинцев.
Еще одно важное направление – создание инклюзивных рабочих мест. В 2026 году компенсация расходов на обустройство рабочего места для человека с инвалидностью I группы выросла со 120 000 до 129 705 грн, а для II группы с 80 000 до 86 470 грн.
Повышение выплат коснулось и программ временной занятости. В рамках проекта "Армия восстановления" оплата за полный месяц общественно полезных работ в 2026 году выросла с 12 000 до 12 970,5 грн. Для жителей прифронтовых территорий, а также для ветеранов и ветеранок в громадах, где действует программа, выплаты увеличены с 16 000 до 17 294 грн. Оплата труда за общественные и другие временные работы выросла с 8000 до 8647 грн.
По итогам 2025 года Служба занятости выдала 116 тыс. направлений на общественно полезные работы для 29 тыс. человек. Еще 35 тыс. направлений касались общественных и других временных работ, в которых приняли участие 13 тыс. человек.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине средняя зарплата за год выросла на 22% и достигла 27,5 тыс. грн. В то же время количество вакансий за год снизилось.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!