В Польше отменили "особый режим" для беженцев из Украины: какие болезненные перемены грядут

Польское правительство приняло законопроект о сворачивании специальных правил для украинских беженцев. Это означает, что на украинцев будет распространяться общая система временной защиты для всех иностранцев, независимо от гражданства.

Как сообщили на сайте правительства, соответствующее решение Кабмин Польши принял на заседании 20 января. Отмечается, что новые правила вступят в силу 5 марта 2026 года.

"Принятый в марте 2022 года специальный закон стал ответом на массовый наплыв беженцев из Украины в результате агрессии России против этой страны. Почти четыре года спустя ситуация стабилизировалась – большинство совершеннолетних граждан Украины работают, а их дети учатся в польских школах. Поэтому, в соответствии с рекомендациями Европейского Союза, мы движемся к системным решениям, которые вводят равные права для всех иностранцев, проживающих в Польше, а также обеспечат экономию средств для государственного бюджета", – объяснили в правительстве.

Что меняется

Отмечается, что отдельного режима для украинцев вводится общая система временной защиты для всех иностранцев, независимо от гражданства. В то же время, граждане, имеющие PESEL UKR, автоматически переходят в новую систему.

Чтобы продолжать легальное пребывание в Польше, украинцы могут перейти на временное или постоянное пребывание или оставаться под временной защитой. На беженцев, которые уже имеют номер PESEL со статусом UKR, после 4 марта 2026 года автоматически распространят действие новой системы, но остальным, чтобы сохранить статус, надо будет:

подать заявление на PESEL UKR в течение 30 дней после въезда в Польшу;

в течение 30 дней после въезда в Польшу; лицам, которые получили PESEL только по декларации – подтвердить личность в гмине до 31 августа 2026 года.

Что продолжит действовать:

PESEL UKR – как подтверждение легального пребывания;

– как подтверждение легального пребывания; электронный документ Diia.pl ;

; доступ беженцев к приложению mObywatel ;

; упрощенные правила трудоустройства и ведения предпринимательской деятельности.

Медицинские услуги и социальные выплаты

Система здравоохранения постепенно переведет украинцев на правила, приближенные к тем, что действуют для граждан Польши, а доступ к бесплатной медицинской помощи для незастрахованных лиц будет существенно ограничен. Исключения сделают для детей, беременных женщин, жертв насилия, раненых военных и неотложных случаев.

Доступ к социальной помощи ограничат теми видами поддержки, предоставляемых иностранцам, которые находятся в Польше по гуманитарным причинам или на основании разрешения на толероване пребывания. Они будут иметь право на убежище, питание, необходимую одежду и целевую денежную помощь.

Дополнительные уроки польского языка, подготовительные классы, а также упрощенные правила трудоустройства учителей и межкультурных ассистентов будут действовать до конца 2025/2026 учебного года. Затем – полный переход на общие правила.

Проживание в центрах коллективного размещения позволят детям старше одного года, одиноким опекунам трех и более детей, временным опекунам и совершеннолетним ученикам школ (до 30 июня 2026 года). После этого они должны будут самостоятельно искать жилье.

Вводится новая система размещения:

краткосрочная кризисная (до 60 дней, максимум до 12 месяцев от начала войны);

долгосрочная (только для особо уязвимых лиц – пожилых лиц, лиц с инвалидностью, беременных женщин и женщин, воспитывающих ребенка до 12 месяцев и лиц после госпитализации) – под наблюдением министра, ответственного за социальную защиту.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцев в Польше хотят заставить соблюдать общие правила относительно технического осмотра транспортных средств. За нарушение автомобилистов могут ждать штрафы до 5000 злотых, изъятие водительского удостоверения и эвакуация авто.

