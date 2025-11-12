Беженцам предоставляется 7 дней: за что украинцы в европейской стране могут получить штраф в 60 тысяч

Украинцы, которые находятся в Чехии по временной защите (ZDP), должны в обязательном порядке зарегистрировать свои авто – в течение недели после прибытия в страну. Игнорирование повлечет штраф в размере до 30 000 крон (по актуальному курсу НБУ – более 60 000 грн).

Видео дня

Об этом сообщили в Visit Ukraine. Там отметили:

Норма действует с 1 января 2024 года.

Обязательной регистрации подлежат также автомобили украинцев, находящихся в стране по визе толерантности.

"Находясь по ZDP, управлять автомобилем без регистрации запрещено. Новоприбывшим беженцам предоставляется 7 дней с момента получения временной защиты для регистрации автомобиля", – говорится в сообщении.

Отмечается, що замена украинских номеров на чешские не нужна. Т.е. после успешной регистрации можно и дальше пользоваться украинскими номерами.

Как зарегистрировать украинский автомобиль в Чехии

Для того чтобы пройти процедуру регистрации украинского авто в Чехии, необходимо обратиться в соответствующие органы. При этом, рассказали авторы материала, с собой нужно иметь пакет документов:

Удостоверение личности водителя.

Доверенность с заверенной подписью (если регистрацию производит уполномоченное лицо).

Свидетельство о регистрации авто в Украине или техпаспорт.

Заполненный бланк заявления о регистрации (предоставляется на месте или доступен онлайн).

Зачем нужна регистрация авто

Регистрацию в Чехии ввели для повышения контроля над иностранными транспортными средствами, а кроме того, улучшения регулирования нарушений ПДД.

"Соблюдение правил помогает легально передвигаться по стране, сохранить украинские номера и избежать административных проблем. Поэтому следует не откладывать процедуру и своевременно подготовить все необходимые документы для регистрации авто", – резюмировали авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Польше наибольшим спросом пользуются вакансии в логистических центрах, пищевой промышленности и сезонные предновогодние работы. В частности, среди украинцев востребованы вакансии работников складов, упаковщиков, сортировщиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!