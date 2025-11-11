Найдут работу легче всего: украинцам рассказали, на кого сейчас самый большой спрос в Польше
В настоящее время наибольшим спросом в Польше пользуются вакансии в логистических центрах, пищевой промышленности и сезонные предновогодние работы. В частности, среди украинцев востребованы вакансии работников складов, упаковщиков, сортировщиков.
Кроме того, рассказали OBOZ.UA в международной компании по трудоустройству украинцы активно отзываются на предложение по работе на строительстве. В частности:
- Каменщиками.
- Плиточниками.
- Штукатурами.
- Монтажниками.
"Наиболее дефицитны в Польше работники мясопереработки и разбора пищевой промышленности. Ощутимый недостаток кандидатов также на вакансии водителей грузовиков и автобусов", – говорится в сообщении.
Также наблюдается стабильный спрос на водителей погрузчиков. А кроме того:
- Слесарей.
- Сварщиков и других технических специалистов.
Каким требованиям нужно соответствовать, чтобы получить работу в Польше
В целом же, отмечается, основным требованиям к кандидатам является желание работать. А кроме того, возможность легально находиться на территории Польши.
"Отдельную категорию составляют специалисты среднего и руководящего звена – бригадиры, руководители производственных смен, линейные менеджеры. Для таких позиций обычно необходимы знания польского языка, опыт работы на аналогичных должностях в Польше или за рубежом, а также навыки управления командой и организации производственного процесса", – рассказали специалисты.
В то же время, отмечается, для водителей погрузчиков, слесарей, сварщиков и т.д. важны практические навыки. А также:
- Ответственность.
- Умение работать по стандартам безопасности.
- Готовность к переменному графику.
Что происходит на рынке труда Польши
Вместе с тем, констатируется, польский рынок труда в 2025 году демонстрирует структурную неравномерность. Так:
- Логистика, оборонка и пищевая промышленность "тянут" показатели занятости вверх.
- Машиностроение, строительство и торговля снижаются.
В то же время, отмечается, хотя промышленное производство и продажи растут, бизнес пока не реагирует увеличением рабочих мест. Причины:
- Неопределенность экономических перспектив.
- Нестабильный спрос.
