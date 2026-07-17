Украинцы массово покупают недвижимость в курортной стране: какие причины и цены на жилье

В июне украинцы приобрели 170 объектов недвижимости в Турции, что делает их второй по численности национальной группой среди иностранных покупателей. В настоящее время по количеству заключенных сделок они уступают только россиянам, поскольку турецкое жилье привлекает инвесторов рядом преимуществ: расположением, возможностью легализации и ценами – менее $900 за "квадрат".

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Об этом свидетельствуют данные Института статистики Турции (TUIK). В последние годы Турция стала привлекательной для многих иностранцев, в частности для украинцев.

На одной ступеньке с иранцами

Украинцы традиционно входят в число основных покупателей жилья в Турции. А в июне 2026 года тройка лидеров среди иностранцев, наиболее активно инвестировавших в турецкие квадратные метры, выглядит так:

граждане России – 381 объект недвижимости;

– 381 объект недвижимости; граждане Украины и Ирана – по 170 объектов.

Следует отметить, что по итогам 2025 года украинцы занимали третье место среди покупателей недвижимости в Турции с показателем 1,541 тыс. объектов.

В целом июнь продемонстрировал хорошую динамику продаж недвижимости иностранцам. За месяц иностранным гражданам было продано 2015 жилых объектов, что на 20,1% больше, чем в июне 2025 года. Хотя доля иностранных покупателей в общей структуре сделок составляет лишь 1,6%.

Несмотря на июньский всплеск, по итогам января-июня 2026 года иностранцы приобрели в Турции 9083 жилых объекта – на 9,2% меньше, чем за первые шесть месяцев прошлого года. То есть активность в июне пока не смогла полностью компенсировать общее падение зарубежного спроса с начала года.

Преимущества турецкой недвижимости

Удобное расположение

Турция расположена на стыке Европы и Азии, а её тёплый климат привлекает как инвесторов, так и тех, кто хочет приобрести жильё для отдыха или постоянного проживания.

Развитый рынок

Покупателям предлагается широкий выбор объектов недвижимости – от доступных квартир до роскошных вилл на побережье.

Возможность получения вида на жительство

Покупка недвижимости стоимостью от 200 тысяч долларов позволяет иностранцам получить вид на жительство в Турции.

Инвестиционная привлекательность

Турция является популярным туристическим направлением, поэтому покупка недвижимости для сдачи в аренду приносит стабильный доход.

Стабильность условий для иностранных инвесторов

Правительство Турции создает благоприятные условия для покупки недвижимости, что способствует росту интереса со стороны иностранцев.

Цены на недвижимость в Турции

По данным информационно-аналитического центра Experts Club, в номинальном выражении цены на жилье в стране за последний год выросли на 23,8%. Впрочем, с поправкой на инфляцию реальная динамика оказалась отрицательной и составила около 6,5%. Таким образом:

средняя цена квадратного метра жилья в стране составляет 40 486 турецких лир (около $872);

средняя стоимость объекта жилой недвижимости – примерно 5,02 млн лир (около $108,1 тыс.).

В то же время средний срок окупаемости жилья за счет аренды сейчас оценивается примерно в 13 лет. Хотя в крупных городах и курортных зонах цены на жилье часто растут быстрее, чем арендные ставки, поэтому доходность таких объектов снижается.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в июне цены на недвижимость в Украине постепенно росли как на первичном, так и на вторичном рынках. В то же время интерес потенциальных покупателей к приобретению квадратных метров продолжал снижаться почти по всей стране.

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