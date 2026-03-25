Без путешествий и подарков: украинка раскрыла сумму для "минимальной жизни" семьи в Польше

Благодаря своей географической близости, Польша всегда была и остается одним из самых очевидных пунктов для переезда украинцев. Но цены в этой стране могут показаться многим гражданам Украины слишком высокими, ведь семье из двух взрослых и двух детей здесь придется ежемесячно тратить около 120 тыс. грн.

Об этом сообщила украинка Алина Эмиш (@alina.emish), которая сейчас живет с семьей в Варшаве. Но она отмечает – что это только ее собственный опыт.

"Хотя бы для минимальной жизни в Варшаве нашей семье нужно 10 000 злотых", – отмечает блогерша.

На что же ее семья с двумя детьми дошкольного возраста тратит такие деньги (по актуальному курсу, это около 120 тыс. грн). Вот список ежемесячных расходов:

аренда жилья вместе с коммунальными услугами – 4500 злотых (зимой дороже, чем летом, отмечает Алина);

(зимой дороже, чем летом, отмечает Алина); еда – примерно 2800 злотых ;

; одежда – 200 злотых в месяц ;

; на автомобиль – около 300 злотых (если ничего не сломалось);

(если ничего не сломалось); интернет и мобильные телефоны – 100 злотых ;

; химия для дома – где-то 50 злотых ;

; также детский сад для сына и дочери – 1000 злотых ;

; хоккейная секция для сына – 500 злотых.

Женщина добавила, что это только стоимость необходимых расходов, не учитывая, например, походы в рестораны, кафешки, а также стоимость праздников, подарков, отдыха, путешествий, а также детских или взрослых развлечений.

"Также есть еще какие-то дополнительные расходы, которые я забыла сюда посчитать", – отмечает Алина.

Новые правила для украинцев в Польше

Временная защита для граждан Украины и членов их семей, которые имеют номер PESEL со статусом UKR, продлен до 4 марта 2027 года. Ключевым для граждан Украины является то, что у них есть еще ровно год на изменение своего статуса на временное или постоянное пребывание в Польше.

Те, кто получил номер PESEL со статусом UKR без предъявления паспорта или другого документа, удостоверяющего личность с фотографией, должны обновить свои данные до конца августа. Лица с номером PESEL UKR могут устроиться на работу на основе уведомления, без необходимости получения разрешения на работу.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Швейцарии действуют новые правила для украинских беженцев. В частности, автоматический статус защиты S не предоставляют лицам, прибывшим из семи областей на западе страны: Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой.

