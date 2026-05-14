Без этого загранпаспорт не сделают: какой документ должны обязательно предоставить украинцы

Оформление в Украине ID-карты или паспорта для выезда за границу, кроме подачи определенного списка документов, требует также уплаты стоимости госуслуги. Но для подтверждения необходимо также предоставить квитанцию об уплате – иначе документ не оформят.

Об этом напомнили в миграционной службе Закарпатской области. Там отметили, что оплатить оформление ID-карты или загранпаспорта можно в:

отделении банка;

терминалах самообслуживания;

онлайн.

Но следует помнить, что при оплате услуги для оформления паспорта для ребенка при внесении информации нужно указать РНОКПП или свидетельство о рождении ребенка, а не родителей.

Одновременное оформление

Эта услуга включает оформление ID-карты и загранпаспорта для одного лица одновременно – и оплату как одну услугу. Важно понимать, что входит в эту услугу, а что – нет:

одновременное оформление – это когда один из родителей оформляет для себя ID-карту и загранпаспорт, а вместе с тем – паспорта для своих детей;

не является одновременным оформлением – если отец или мать обращается только за загранпаспортами для себя и ребенка без оформления ID-карты для себя. Такой случай нельзя оплатить как одну услугу.

Возврат средств

Если после оплаты услуга оказалась не нужной, средства можно вернуть. Для этого надо обратиться с письменным заявлением в управление ГМС в своем регионе и предоставите:

заявление установленной формы;

оригинал квитанции;

заверенные копии паспорта гражданина Украины и РНОКПП;

гражданина Украины и копию справки из банка с реквизитами плательщика ;

с реквизитами плательщика свидетельство о рождении ребенка – если паспорт оформлялся для него.

Средства вернут на банковский счет в течение 30 дней. Квитанция об оплате действительна в течение трех лет – как для получения услуги, так и для возврата средств.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 1 января стоимость оформления ID-карты и других биометрических документов в Украине выросла для всех граждан, кроме тех, кто получает документ впервые – остальным придется выложить не менее 618 грн. Это связано с ростом стоимости бланков для заявок, которые производит ГП "Полиграфический комбинат "Украина". В частности стоимость паспорта гражданина Украины для выезда за границу составляет 1147 или 1787 гривен (оформление за 7 или 20 рабочих дней соответственно).

