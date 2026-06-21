Без этого выплаты могут приостановить: ПФУ напомнил пенсионерам об обязательной процедуре

Пенсионеры, временно проживающие за рубежом и не прошедшие обязательную физическую идентификацию до 31 декабря, рискуют остаться без дальнейших пенсионных выплат. Также пенсионерам с временно оккупированных территорий необходимо подтвердить, что они не получают пенсию от РФ, иначе украинская пенсия может быть приостановлена.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Ежегодно проходить физическую идентификацию должны пенсионеры, временно проживающие за пределами Украины и желающие продолжать получать украинскую пенсию.

Для таких граждан пенсия выплачивается на счета в украинских банках только при условии подтверждения личности. Идентификацию необходимо проходить до 31 декабря каждого календарного года. Если пенсионер подтвердил свою личность в 2025 году, то выплаты будут продолжаться в течение 2026 года. В то же время для получения пенсии в 2027 году такую процедуру нужно будет пройти повторно уже в 2026 году.

Если человек некоторое время находился за границей, прошел физическую идентификацию и вернулся домой, ему следует обратиться в сервисный центр ПФУ. Там можно обновить информацию о месте проживания и подтвердить возвращение в Украину. Отмечается, что это позволит избежать возможных вопросов относительно дальнейшего начисления пенсии.

Не все поездки за границу автоматически влекут за собой обязанность проходить такую процедуру. Если пенсионер выезжает за пределы Украины менее чем на 183 дня в течение календарного года и не оформляет статус беженца или временной защиты в другом государстве, проходить физическую идентификацию не требуется.

Как пройти физическую идентификацию

Сегодня Пенсионный фонд предлагает несколько способов подтверждения личности. Сделать это можно лично в сервисном центре ПФУ или дистанционно через электронные сервисы. В частности, доступна онлайн-идентификация через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда. Благодаря цифровым инструментам украинцы за рубежом могут выполнить необходимые требования, не возвращаясь в Украину.

Отдельные правила касаются пенсионеров, проживающих на временно оккупированных территориях или выехавших оттуда. Для продолжения выплат они должны подтвердить, что не получают пенсию от органов пенсионного обеспечения Российской Федерации. Такое уведомление можно подать онлайн через веб-портал ПФУ, во время видеоидентификации, по почте или лично в сервисном центре.

Если такое заявление уже подавалось ранее, повторно отправлять его каждый год не нужно. Информировать Пенсионный фонд необходимо только в случае изменения обстоятельств. В Пенсионном фонде отмечают, что физическая идентификация помогает защитить пенсионные средства от мошенничества и обеспечивает правильность начислений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, полностью или частично утратившие трудоспособность, имеют гарантированное право на пенсию от государства. В то же время при ряде обстоятельств выплату могут приостановить или отменить — в частности, из-за отказа от пересмотра, улучшения состояния здоровья, непредставления необходимых документов и по другим причинам.

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