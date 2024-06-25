Бесплатный проезд: о каких исключениях в правилах должны знать пенсионеры

Пенсионеры в Украине имеют право на бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте и пригородных электричках, но это не касается метро и такси. Кроме того, они могут использовать другие льготы, такие как юридические услуги, субсидии на коммунальные услуги и освобождение от уплаты земельного налога при определенных условиях.

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OBOZ.UA выяснил, имеют ли право пенсионеры на бесплатный проезд. Об этом говорится в постановлении №354 Кабмина.

Пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования и пригородных маршрутах. Это включает следующие виды транспорта:

автобусы и троллейбусы: бесплатный проезд доступный в городском транспорте, который обслуживает пассажиров в пределах города;

бесплатный проезд доступный в городском транспорте, который обслуживает пассажиров в пределах города; трамваи: проезд на трамваях также входит в список бесплатных услуг для пенсионеров;

проезд на трамваях также входит в список бесплатных услуг для пенсионеров; пригородные электрички: пенсионеры могут бесплатно передвигаться по железной дороге пригородного сообщения при предъявлении пенсионного удостоверения.

Исключение и ограничение

Важно отметить, что бесплатный проезд не распространяется на все виды транспорта. К примеру:

метро: проезд в метро для пенсионеров не бесплатный;

проезд в метро для пенсионеров не бесплатный; Такси: исключение также такси, где услуги оплачиваются в полном объеме.

По маршрутным такси, тарифам и льготным категориям пассажиров устанавливаются местными советами. Это решение должно быть обнародовано на официальном сайте совета, а в каждом маршрутном такси должна быть размещена соответствующая информация. Даже после ввода электронного билета пенсионеры смогут получить его бесплатно, что упростит процесс использования общественного транспорта.

Помимо бесплатного проезда, пенсионеры в Украине имеют право на другие социальные льготы. А именно:

юридические услуги: они предоставляются пенсионерам безвозмездно или со значительной скидкой, включая консультации, помощь в оформлении документов и другие правовые услуги;

они предоставляются пенсионерам безвозмездно или со значительной скидкой, включая консультации, помощь в оформлении документов и другие правовые услуги; субсидии на коммунальные услуги: для уменьшения расходов на коммунальные услуги пенсионеры могут оформить субсидию. Особенно это актуально для проживающих в сельской местности и имеющих определенную профессию, в таких случаях можно получить 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Также пенсионеры могут быть освобождены от уплаты земельного налога, если их участки соответствуют определенным лимитам. А именно:

до 0,01 га: для строительства индивидуальных гаражей;

для строительства индивидуальных гаражей; до 2 гектаров: для ведения личного сельского хозяйства;

для ведения личного сельского хозяйства; до 0,10 гектара: для индивидуального дачного строительства;

для индивидуального дачного строительства; до 0,12 гектара: для садоводства;

для садоводства; до 0,25 гектара: для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений в селах;

до 0,15 гектара: для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений в поселках городского типа;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений в поселках городского типа; до 0,10 гектара: для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений в городах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с июня перечислили пенсии для части работающих украинцев на заслуженном отдыхе. Прибавку в 570 грн получат те, кто до повышения получал около 10 тыс. пенсии.

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