'Время от времени будет оживать': в России констатировали полную блокировку мессенджера Telegram

В России признали, что сейчас мессенджер Telegram полностью заблокирован для пользователей из государства-террористки, которые не пользуются средствами обхода блокировок. В ночь на 10 апреля он полностью прекратил работу даже у тех, у кого ранее относительно стабильно работал.

Об этом сообщил гендиректор российского агентства Telecom Daily Денис Кусков в комментарии пропагандистским росСМИ. По его словам, блокировке активно способствует "Роскомнадзор".

"Поскольку работа Роскомнадзора идет с одной стороны постоянно, с другой стороны – волнами, то сейчас можно сказать, что да", – сказал он в ответ на вопрос пропагандистской "Фонтанки" можно ли говорить уже о том, что мессенджер полностью прекратил работу.

В то же время Кусков отметил, что ситуация может измениться.

"Иногда Telegram время от времени будет оживать без использования дополнительных сервисов", – резюмирует Кусков, также отмечая, что те, кто использует Telegram как рабочий инструмент, давно начали использовать VPN или прокси.

Блокировка Telegram в России

В среду, 1 апреля начала действовать блокировка мессенджера Telegram на территории России. Граждане страны-агрессора массово жаловались как на работу мобильного приложения, так и на невозможность воспользоваться Telegram Web.

Чаще всего сообщалось о невозможности отправить сообщение и проблемах с открытием мессенджера. Они отмечали, что теперь Telegram работает исключительно через VPN.

Из-за этого создатель мессенджера Павел Дуров обратился к россиянам и заявил о формировании масштабного "Цифрового сопротивления". По его словам, более 50 млн человек ежедневно отправляют сообщения в мессенджере, используя VPN. Поэтому, попытки российских властей ограничить подобные сервисы, не принесли результата .

Зато блокировка вызвала сбой в банковской системе. Дуров пожаловался, что наличные "на короткое время стали единственным способом оплаты по всей стране".

Напомним, из-за блокировки Telegram Z-пропагандисты истерически запаниковали. Как выяснилось из некоторых сообщений, российские поставки держались исключительно на волонтерской помощи, которая также останавливается, а мессенджер MAX оккупационной армии устанавливать запрещено.

Как сообщал OBOZ.UA, в ВС РФ вследствие этого стали записывать видеообращения, где открыто обвинили "Роскомнадзор" в уничтожении "взаимодействия между всеми", что якобы уже привело к "гибели бойцов".

