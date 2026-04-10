В лесу в Чернигове нашли мертвого полицейского: какие версии прорабатываются

В Чернигове 10 апреля обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением. Его нашли в лесном массиве, сейчас обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

Информацию подтвердила полиция Черниговской области. Там уточнили, что сообщение о происшествии поступило днем, и на место сразу выехали соответствующие службы.

В ведомстве отметили: "Предварительно, речь идет о самоубийстве. Обстоятельства трагедии будут расследовать следователи полиции при участии Государственного бюро расследований".

Правоохранители работают на месте происшествия, осматривают территорию и собирают доказательства. Окончательные выводы о причинах смерти будут делать после проведения всех необходимых экспертиз.

В полиции такжевыразили соболезнования родным и близким погибшего. Такие случаи всегда оставляют много вопросов, даже когда есть предварительная версия.

Что известно сейчас

Тело полицейского нашли в лесной зоне в пределах Чернигова. Сообщение об инциденте поступило 10 апреля в дневное время.

К расследованию привлекли не только следователей полиции, но и Государственное бюро расследований, что является стандартной процедурой в случаях гибели правоохранителей.

Сейчас устанавливают все детали, в частности возможные обстоятельства, которые предшествовали трагедии.

