В лесу в Чернигове нашли мертвого полицейского: какие версии прорабатываются
В Чернигове 10 апреля обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением. Его нашли в лесном массиве, сейчас обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.
Информацию подтвердила полиция Черниговской области. Там уточнили, что сообщение о происшествии поступило днем, и на место сразу выехали соответствующие службы.
В ведомстве отметили: "Предварительно, речь идет о самоубийстве. Обстоятельства трагедии будут расследовать следователи полиции при участии Государственного бюро расследований".
Правоохранители работают на месте происшествия, осматривают территорию и собирают доказательства. Окончательные выводы о причинах смерти будут делать после проведения всех необходимых экспертиз.
В полиции такжевыразили соболезнования родным и близким погибшего. Такие случаи всегда оставляют много вопросов, даже когда есть предварительная версия.
Что известно сейчас
К расследованию привлекли не только следователей полиции, но и Государственное бюро расследований, что является стандартной процедурой в случаях гибели правоохранителей.
