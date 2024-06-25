Украинцам пересчитали пенсии: кто с июня будет получать на 570 грн больше

С июня пересчитали пенсии для части работающих украинцев на заслуженном отдыхе. Прибавку в 570 грн получат те, кто до повышения получал около 10 тыс. грн пенсии.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Июньский перерасчет пенсий коснется только части работающих. Из 10,4 млн пенсионеров продолжают работать 2,7 млн. Они имеют право на перерасчет выплаты по формуле каждые 24 месяца. В формуле расчета пенсии есть стаж. Если вам назначили пенсию и вы продолжили работать, через два года вам следует увеличить стаж и провести перерасчет.

Еще одно условие: вы должны приобрести дополнительные неучтенные 24 месяца стажа по состоянию на 1 апреля 2024-го. Тогда с июня произведут перерасчет выплаты. К примеру, если у вас было 35 лет стажа и ваш расчетный размер пенсии составлял 7 тыс. грн, то после повышения ваша пенсия составит 7,4 тыс. грн. Также вы получите дополнительно 800 грн за апрель и май. Если ваша пенсия с 35 годами стажа составляет 10 тыс. грн, то после повышения вы получите уже 10 тыс. 571 грн. Еще 1142 грн вы получите за май и апрель.

То есть перерасчет произойдет задним числом. Повысить пенсии должны были еще с апреля, однако Пенсионный фонд получает данные о зарплате украинцев со значительным опозданием. За апрель данные появятся в июне, и тогда чиновники проведут перерасчет выплат.

Кроме прибавки за июнь, размер которой зависит от индивидуальных показателей (зарплаты и стажа), также задним числом заплатят прибавку за май и апрель. Точное количество украинцев, которые получат прибавку, будет известно после проведения индексации.

Ранее OBOZ.UA подробно писал о том, почему в Украине большинство 60-летних вскоре не сможет получить пенсию вовремя. Это связано с поэтапным повышением требования к стажу.

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