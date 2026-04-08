Сколько стоят куличи в Украине в 2026 году: дешевле ли приготовить собственноручно

Украинский рынок куличей в 2026 году четко поделился на сегменты – от бюджетных вариантов за менее чем 100 грн до премиальных изделий за тысячи гривен. В супермаркетах цены на куличи весом около 500 г колеблются от 90 до почти 300 грн в зависимости от сети и бренда. В то же время испечь такую же вкуснятину дома обойдется ориентировочно в 120-150 грн.

Видео дня

OBOZ.UA исследовал, какие бюджетные варианты представлены в супермаркетах и сколько средств придется потратить для самостоятельного приготовления. Если разбирать магазинные варианты, то речь идет о так называемых типичных пасхах масс-маркета – сдобное тесто, изюм или цукаты, стандартная рецептура. Главное отличие между ними обычно не в составе, а в верхушке – глазурь, посыпка, декор или бренд.

Сколько стоит кулич 500 г в супермаркетах

"Сильпо" – около 149 грн;

В этой сети предлагают паски собственного производства, которые выглядят более "десертно" – с щедрой глазурью, иногда с дополнительным декором. Согласно обзору, цена выше средней, но покупатели часто платят за качество подачи и стабильный вкус.

"АТБ" – 93,90 грн;

Согласно мониторингу, это один из самых дешевых вариантов на рынке. Судя по составу, это максимально простой кулич – классическое тесто, изюм, стандартная белая глазурь.

"Фора" – 94,90 грн;

Ценник почти идентичен, как у сети супермаркетов АТБ, но часто немного лучше вид – более аккуратная глазурь и оформление. Согласно виду, это также классический кулич без экспериментов, ориентированный на массового покупателя.

Auchan – 114,90 грн;

Средний сегмент, немного дороже, но обычно больший выбор и более "праздничный" вид. В этой категории уже можно найти варианты с различными посыпками или легкими вариациями рецептуры.

Roshen – 298,25 грн.

Самый дорогой вариант среди масс-маркета. На момент публикации кулич от Roshen отсутствует в продаже на сайте, поскольку его быстро раскупили. В то же время на вторичном рынке (перекупы) цена уже доходит до 380 грн.

В среднем в Украине куличи весом 500-650 г в супермаркетах стоят от 80 до 530 грн, в зависимости от бренда и сегмента. Водноас OBOZ.UA также проанализировал, выгоднее ли готовить пасху самостоятельно. Ориентировочная стоимость ингредиентов на 500 г:

мука – ~25-30 грн;

яйца – ~20-25 грн;

сахар – ~15-20 грн;

сливочное масло – ~40-60 грн;

молоко – ~10-15 грн;

изюм/сахар – ~20-30 грн;

дрожжи, ваниль, соль – ~10 грн.

Итого сумма составляет примерно 120-160 грн, в зависимости от качества продуктов. Согласно сообщениям, украинцев в социальных сетях большинство планирует готовить собственнору, ведь домашняя пасха выигрывает по качеству ингредиентов, свежести и возможности контроля рецепта.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2026 году пасхальная корзина для семьи из четырех человек будет стоить около 1903 грн, что на 14,4% дороже, чем в прошлом году, а с дополнительными продуктами – более 2300 грн. Основной рост цен вызван подорожанием мяса, молочных продуктов и базовых ингредиентов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!