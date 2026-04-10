Усиление ПВО и дополнительное финансирование дронов: Федоров согласовал дату следующего 'Рамштайна'

Министр обороны Михаил Федоров провел разговор с немецким коллегой Борисом Писториусом. Они согласовали приоритеты сотрудничества между Киевом и Берлином накануне заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое состоится уже 15 апреля.

Видео дня

Сейчас самым важным является усиление нашей ПВО, развитие дронов и обмен данными. Об этом Федоров 10 апреля сообщил в Telegram.

"Во время разговора обсудили конкретные решения, которые усилят Украину как сейчас, так и в долгосрочной перспективе", – написал он.

Вместе с Германией Украина готовит ряд совместных проектов:

– значительное усиление ПВО;

– дополнительное финансирование дронов, в частности deep-strike и middle-strike направлений;

– развитие совместных технологических решений;

– новые форматы обмена боевыми данными.

Также Украина и ФРГ развивают сотрудничество в инновационных направлениях, в частности в проектах, связанных с лазерными технологиями.

"Германия остается одним из ключевых партнеров Украины. Благодарен за системную поддержку, особенно во время зимы, за вклад в "чешскую инициативу" и поставки ракет PAC-3 — это решение имело критическое значение для защиты украинского неба этой зимой... Под лидерством Бориса Писториуса Германия сегодня является одним из крупнейших партнеров для поддержки Украины. Результаты видим ежедневно – в защите неба и на поле боя", – отметил Федоров.

Он добавил, что наш приоритет на "Рамштайн" – масштабировать ПВО и вместе с партнерами обеспечить устойчивые и долгосрочные решения для защиты украинского неба.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2026 года украинские дроны-перехватчики продемонстрировали рекордные результаты, уничтожив более 33 тысяч вражеских беспилотников различных типов. Это вдвое больше, чем в предыдущем месяце.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!