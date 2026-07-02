БЭБ занялось Марией Тихой: в чеё подозревают "главную ведьму Украины"
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Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) начало аналитическое расследование касательно возможных противоправных действий одной из самых медийных "экстрасенсов" страны – Марии Арефьевой, более известной как "ведьма Мария Тихая". Поводом послужило расследование, в ходе которого были выявлены эпизоды возможного мошенничества с ее стороны.
Об этом сообщили СМИ со ссылкой на ответ, предоставленный БЭБ. Проверка начата на основании официального обращения народного депутата Ярослава Железняка ("Голос"), в котором он указал на возможные противоправные действия со стороны Арефьевой:
- мошенничество – завладение денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления их доверием;
- налоговые нарушения – умышленное сокрытие реальных объемов полученных доходов от контролирующих налоговых органов.
В БЭБ подчеркнули, что проводят аналитическую обработку всех изложенных в заявлении фактов с целью выявления наличия рисков совершения уголовных правонарушений, подследственных именно БЭБ. Если же в ходе проверки аналитики установят признаки уголовных правонарушений, сведения об этих фактах будут незамедлительно внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Украины.
В чём подозревают "ведьму Тиху"
В расследовании Железняка отмечается, что значительная часть деятельности Тихой связана с выманиванием значительных сумм у простых граждан, оказавшихся в затруднительном положении или пытавшихся спасти близких. Украинцы неоднократно обращались в правоохранительные органы после передачи ей крупных сумм:
- одна из женщин была настолько запугана, что взяла кредит на 160 тысяч гривен для оплаты так называемой "родовой чистки", а после перевода средств "ведьма" просто перестала выходить на связь;
- другая потерпевшая передала Тихой около 4 тысяч долларов (в другом заявлении фигурирует сумма 180 тыс. грн наличными) за ритуал для решения проблем со здоровьем, но результат оказался аналогичным – игнорирование;
- еще одна женщина заплатила 12 тысяч гривен за обещания помочь найти без вести пропавшего военнослужащего, но, получив деньги, экстрасенс исчезла.
Кроме того, женщина в многочисленных интервью заявляла, что зарабатывает около 30 тысяч долларов в месяц, покупает недвижимость и потратила более 50 тысяч долларов на пластические операции. Цены за один её обряд якобы достигают 2 тысяч долларов, но официальные доходы её ФЛП показывают гораздо более скромные суммы:
- 2023 год – 738 тыс. грн;
- 2024 год – 5,8 млн грн;
- 2025 год – 7,36 млн грн.
Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Киеве разоблачили группу мошенников, которые под видом "гадания" и других эзотерических услуг выманили у украинцев почти 1,4 млн грн. Среди жертв мошенничества оказались, в частности, военнослужащие и близкие погибших защитников.
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