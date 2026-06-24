"Родовые чистки" в кредит и бизнес на человеческом горе: известную "ведьму" Тиху и "мага" Велиара разоблачили в мошеннических схемах

Одни из самых известных в СМИ "экстрасенсов" Украины – "ведьма" Мария Тихая и "маг" Велиар – могут быть причастны к масштабным мошенническим схемам. В частности, к выманиванию денег у семей военнослужащих и уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.

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Об этом говорится в новом расследовании, опубликованном народным депутатом Ярославом Железняком ("Голос"). Оно раскрывает масштабы прибыльного бизнеса, который псевдомаги построили на чужом горе, страхах и уязвимости людей.

Истории пострадавших: кредиты на "чистку" и игнор вместо помощи

Значительная часть деятельности псевдоэкстрасенсов связана с выманиванием значительных сумм у простых граждан, оказавшихся в затруднительном положении или пытавшихся спасти близких. Украинцы неоднократно обращались в правоохранительные органы после того, как передавали оккультистам огромные суммы.

Одной из ключевых схем Тихой (настоящее имя – Мария Арефева) в расследовании называется "ночные запугивания" в голосовых сообщениях, когда клиенток запугивают родовыми проклятиями и смертельной порчей.

Одна из женщин была настолько запугана, что взяла кредит на 160 тысяч гривен для оплаты так называемой "родовой чистки" , а после перевода средств "ведьма" просто перестала выходить на связь;

, а после перевода средств "ведьма" просто перестала выходить на связь; другая потерпевшая передала Тихой около 4 тысяч долларов (в другом заявлении фигурирует сумма 180 тыс. грн наличными) за ритуал для решения проблем со здоровьем , но результат оказался аналогичным – игнорирование;

, но результат оказался аналогичным – игнорирование; еще одна женщина заплатила 12 тысяч гривен за обещания помочь найти пропавшего без вести военнослужащего, но, получив деньги, экстрасенс исчезла.

Не менее цинично ведет себя и "маг" Велиар (Богдана Орищенко). Он также предлагает "консультации по без вести пропавшим" за 5 тысяч гривен, но самая страшная история связана с тяжелобольным ребенком – за исцеление (в частности, упоминались обещания лечения аутизма), по свидетельству матери, он взял 1100-1500 евро (по разным данным). А когда ребенку не стало лучше, Велиар просто предложил повторный платный обряд.

Теневые миллионы "экстрасенсов"

В своих публичных интервью фигуранты расследования открыто хвастаются роскошной жизнью, элитными автомобилями и брендовой одеждой за десятки тысяч евро. Однако анализ отчетов их индивидуальных предпринимателей выявил огромную скрытую часть доходов.

Мария Тихая

В публичных заявлениях утверждает, что в месяц зарабатывает около 30 тысяч долларов, покупает недвижимость и потратила более 50 тысяч долларов на пластические операции. Цены за одну её церемонию якобы достигают 2 000 долларов, но официальные доходы её ФЛП показывают гораздо более скромные суммы:

2023 год – 738 тыс. грн;

– 738 тыс. грн; 2024 год – 5,8 млн грн;

– 5,8 млн грн; 2025 год – 7,36 млн грн.

Государство видит примерно вдвое меньшие суммы, чем реальные доходы, что свидетельствует о платежах на личные карты и наличными мимо кассы.

Маг Велиар

В своих интервью открыто говорит о доходах на уровне 50–100 тысяч долларов в месяц и роскошном шопинге. При этом его официальные показатели декларирования выглядят следующим образом:

2023 год – 4,4 млн грн;

– 4,4 млн грн; 2024 год – 5,7 млн грн;

– 5,7 млн грн; 2025 год – 9 млн грн.

Даже если исходить из нижней границы озвученных магом заработков, официальные суммы в декларациях как минимум в три раза меньше реальных.

"Почему не сходится математика – это уже вопрос не к таро, а к БЭБ. Потенциальное получение средств на личные карты или наличными, то есть в обход счета ФЛП, – это уклонение от уплаты налогов", – подчеркивает Ярослав Железняк.

Шабаш на страхах будет прекращен

Народный депутат предупредил, что получение десятков и сотен тысяч гривен за поиск без вести пропавших или псевдолечение без оказания каких-либо услуг – это мошенничество. И за такое нарушение в Украине предусмотрена уголовная ответственность.

Поэтому Железняк пообещал передать соответствующие заявления в Национальную полицию и Бюро экономической безопасности (БЭБ), предоставив все обнаруженные доказательства – выписки, собранные банками, скриншоты переписки и подробные показания жертв, которые не были опубликованы в сети из соображений конфиденциальности. "Пришло время положить конец этому шабашу, основанному на страхах и утратах людей", – резюмировал нардеп.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Киеве разоблачили группу мошенников, которые под видом "гадания" и других эзотерических услуг выманили у украинцев почти 1,4 млн грн. Среди жертв мошенничества оказались, в частности, военнослужащие и близкие погибших защитников.

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