Банки заставляют украинцев обновлять свои данные: как это можно сделать

В Украине появилось много жалоб на процедуры идентификации и верификации данных в банках. Актуализация данных – это требование законодательства, которое должны выполнять клиенты банков.

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Как говорится в публикации Минфин, один из читателей, являющийся сейчас военнослужащим, написал, что ему неудобно обновлять информацию, не разобрался, как заполнить графу "социальный статус", и добавил, что банк и так видит его поступление.

"Актуализация данных – это требование законодательства. Иметь актуальные данные означает пользоваться всеми услугами и сервисами банка без ограничений. Мы сделали эту процедуру максимально легкой и доступной, сейчас обновить свои данные можно, не выходя из дома в Приват24", – ответили в Приватбанке.

О том, что обновить данные можно многими способами, говорит младший юрист Stron Legal Services Илья Буцкий. Те, кто не могут использовать мобильные приложения и онлайн-банкинг, по его словам, могут лично посетить банк или обратиться в контакт-центр банка. Еще одна возможность – воспользоваться услугами почтовой связи и отправить необходимые документы.

Но обновлять их все же нужно. "В соответствии с требованиями НБУ, банки должны регулярно актуализировать данные клиентов, включая военнослужащих. Несмотря на их статус, военнослужащие также обязаны предоставлять актуальную информацию о себе. Банк обязан предоставить все необходимые разъяснения и помощь в процессе обновления данных", – говорит юрист.

Что касается того, что писать в графе "социальный статус", другие читатели дали совет: написать "работаю" и местом работы указать воинскую часть прохождения службы.

Как ранее писал OBOZ.UA, все украинские банки согласно постановлению НБУ обязаны публиковать существенные характеристики кредита (паспорт) и предоставлять их по требованию клиента. В характеристиках указана реальная процентная ставка, все возможные штрафы, срок предоставления кредита, сумма. Большинство банков документ с характеристиками публикуют в самом заметном месте на сайте : в самом конце страницы.

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