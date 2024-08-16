Банки США массово блокируют счета россиян: кто попал под раздачу
Граждане России жалуются на блокировку своих банковских счетов в США. Это касается тех, кто осуществлял переводы или платежи с территории России.
Как сообщают росСМИ, количество подобных случаев резко увеличилось с конца 2023 года. Юристы предполагают, что счета блокируют по российскому IP-адресу на основании исполнительного приказа 14071 и разъяснений Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) от марта 2022 года, которые устанавливают запрет на оказание юридических и финансовых услуг лицам, находящимся в России.
Специалисты называют блокировка счетов по IP-адресу проявлением тенденции тяготения банков к overcompliance – то есть, чрезмерному соблюдению санкционных требований. OFAC советует компаниям, предоставляющим услуги по денежным переводам и обслуживанию счета в интернете, блокировать счета клиентам, которые пытаются осуществить платежи с подсанкционной территории.
Российские аналитики жалуются, что такая рекомендация обычно касается территорий, в отношении которых введены всеобъемлющие территориальные санкции: Кубы, Ирана, Северной Кореи, Сирии Крыма, "ДНР" и "ЛНР". Россия в число таких территорий пока не входит, утверждают они.
США сняли санкции с некоторых банков РФ
В апреле Министерство финансов США разрешило осуществлять связанные с энергетикой транзакции с рядом российских банков, в отношении которых действуют международные санкции. Согласно лицензии OFAC, запрет на операции с банками из "черного списка" будет снят до 1 ноября 2024 года и коснется 10 финучреждений:
- Центробанка РФ;
- Внешэкономбанка (ВЭБ);
- банка "Открытие";
- Совкомбанка;
- Сбербанка;
- ВТБ;
- Альфа-банка;
- Росбанка;
- банка "Зенит";
- банка "Санкт-Петербург".
Также OBOZ.UA сообщал, что китайские банки массово отказываются обрабатывать транзакции из РФ. Из-за опасений попасть под действие международных санкций китайские банки они практически полностью перестали принимать платежи – их обрабатывают лишь 2% финансовый учреждений. Платежи практически приостановились с 20 июля.
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