Банки без предупреждения блокируют счета украинцев: клиент выяснил одну из неожиданных причин, а в Monobank не стали отрицать 

Клиент Monobank рассказал о том, как его счет был заблокирован после того, как он с одного телефона вошел в два банковских аккаунта банка (в свой и своей матери). Он предположил, что ситуация, когда клиент с одного телефона использует сразу два аккаунта, воспринимаются финансовым мониторингом как нарушение и счета блокируют. В Monobank эту информацию отрицать не стали.

Клиент Monobank в специализированном форуме "Минфин" рассказал о том, как его счет заблокировали после того, как он вошел в аккаунт своей матери. "На тот момент я не знал, что по правилам безопасности нельзя заходить в аккаунты с одного телефона (потому что в "Привате" такого нет, без проблем пользовались двумя аккаунтами с одного телефона). И вот прилетело мне уведомление о разрыве деловых отношений, хотя на тот момент было около 50 тысяч задолженности", – пожаловался клиент банка.

В ответ в службе поддержки "Моно" не стали отрицать причину блокирования счетов. Они сообщили: "банк принимает решение о возможности обслуживания, анализируя информацию из различных проверенных источников. На сегодняшний день было принято решение отказать вам в пользовании картой monobank".

За что блокируют счета украинцев

Заблокировать карточку могут даже за необновленные данные о себе, если был наложен арест исполнительной службой (из-за неуплаченных алиментов, невыполненного судебного решения, просроченных штрафов и т. п.) или если физическое лицо не сможет доказать законное происхождение средств.

Особое внимание следует уделять следующим случаям:

снятие необычно большой суммы наличных денег в регионе, где вы обычно не находитесь;

большие онлайн-покупки, особенно ночью;

получение большой суммы на карточку и ее вывод наличными;

операции с криптовалютой или другими виртуальными активами на сумму более 30 тыс. грн;

транзакции на сумму 400 тыс. грн и более.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине за последние несколько лет банковское золото подорожало больше, чем доллар или даже биткоин. Так, если бы украинец купил унцию золота до начала полномасштабной войны, в феврале 2022-го, такое количество банковского металла к январю 2024-го подорожало бы на 24 884 грн.

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