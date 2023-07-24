Аферисты охотятся за кошельками украинцев: как уберечься от фишингового мошенничества

В Украине 86% общего количества случаев платежного мошенничества за 2022 год произошло в интернете. Мошенники выманивают данные банковских карт, коды, логины и пароли через фишинговые ссылки, ведущие на мошеннические сайты.

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Преступники могут копировать дизайн любых ресурсов, на которых пользователи вводят данные карты для оплаты. Эти сайты могут быть очень похожи на настоящие веб-ресурсы известных магазинов, банков, госучреждений, международных организаций и благотворительных фондов, поясняет правительственный портал.

Где можно попасть на фишинг?

Мошенники распространяют фишинговые ссылки через социальные сети, мессенджеры, SMS-сообщения, электронные письма, рекламу в интернете, торговые онлайн-площадки.

Как не стать жертвой мошенничества?

Главный совет украинцам – не переходить по ссылкам от незнакомцев. Также следует проверять правильность названия сайтов, на которые вы переходите и вводите свои персональные данные. Адреса настоящего и мошеннического сайтов могут быть похожими, за исключением одного или нескольких символов.

Мошенники также очень активно распространяют фишинг как покупку или продажу разных товаров, услуг. Нужно быть внимательными к сайтам, где вы покупаете и оплачиваете товар.

Украинцам советуют не вводить реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных ресурсах. Прежде чем ввести в любую форму данные своей платежной карты или пароли в онлайн-банкинг, проверьте адрес необходимого ресурса, ведь любые отличия могут свидетельствовать о том, что вы оказались на фишинговом сайте.

Кроме того, когда что-то приобретаете на торговых онлайн-площадках, обсуждайте детали сделки исключительно в чате торговой площадки или используя ее приложение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине мошенники оформляют кредиты на пропавших без вести и пленных военных. Преступники осуществляют перевыпуск SIM-карт и получают доступ к онлайн-банкингу военных. Со счетов защитников "снимают" остаток денег, а также выпускают кредитные карты и присваивают суммы займа.

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